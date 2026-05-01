הפסקת אש? צה"ל תקף למעלה מ-40 מטרות חיזבאללה ביממה האחרונה

למרות ההכרזות על הפסקת אש, המציאות הביטחונית בדרום לבנון נותרת מתוחה, וכוחות צה"ל ממשיכים לפעול בעצימות גבוהה במרחב.

דובר צה"ל עדכן הבוקר כי במהלך היממה האחרונה בלבד, תקפו והשמידו מטוסי חיל האוויר וכוחות הקרקע למעלה מארבעים מטרות שונות של ארגון הטרור חיזבאללה הפזורות ברחבי דרום לבנון.

על פי הודעת הצבא, בין המטרות הרבות שהותקפו והושמדו נמנות מפקדות סודיות שבהן פעלו מחבלי הארגון, מבנים צבאיים שהוסבו לצרכי טרור ותשתיות טרור נוספות שהיוו איום ממשי.

בצה"ל מדגישים כי המפקדות והמבנים הצבאיים שהותקפו לא היו נכסים אזרחיים, אלא שימשו את מחבלי חיזבאללה כנקודות היערכות לקידום ותכנון של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח ונגד אזרחי מדינת ישראל.

במקביל לפעילות ההתקפית, צה"ל ממשיך לשמור על דריכות גבוהה גם במערך ההגנה האווירית. אמש (חמישי) זיהו מערכות הבקרה האווירית מטרה אווירית חשודה שעשתה את דרכה בשמי דרום לבנון. המטרה יורטה בהצלחה בטרם הספיקה לחצות את הגבול או לגרום לנזק.

בעקבות הזיהוי והיירוט, הופעלו התרעות צבע אדום באזור, בהתאם למדיניות ההתגוננות המחמירה של פיקוד העורף.