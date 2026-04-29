תיעוד מלבנון: לוחמי חטיבת גבעתי מחסלים מחבלי חיזבאללה | צפו

כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון, במסגרת הפעילות המתמשכת להשמדת תשתיות הטרור והסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

שלשום (יום ב'), זיהו לוחמי החטיבה שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב בו הכוחות פועלים, דרומית לקו ההגנה הקדמי. המחבלים הזוהו כאיום ממשי על הכוחות, ובסגירת מעגל מהירה, תקף חיל האוויר וחיסל את השניים בהכוונת הכוחות בשטח. החרמת אמצעי לחימה רבים "ערי מקלט" תת-קרקעיות בעומק עשרות מטרים: כך תכנן חיזבאללה לכבוש את הגליל דוד הכהן וב. ניסני | 28.04.26 במקביל לחיסול המחבלים, ביצעו לוחמי גבעתי פעילות מבצעית נרחבת במרחב ביממה האחרונה. במהלך הפעילות, איתרו והחרימו הכוחות כמויות גדולות של אמצעי לחימה שהיו בידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה. בין הציוד שהוחרם: כלי נשק שונים, רימונים, מחסניות, טילים וציוד לחימה נוסף. החרמת האמצעים מהווה מכה משמעותית ליכולות הלחימה של הארגון במרחב, ומונעת שימוש עתידי בנשק זה כנגד כוחות צה"ל.

פעילות רחבה נגד תשתיות הטרור

הפעילות של חטיבת גבעתי מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות צה"ל נוספים בדרום לבנון. אתמול (יום ג'), תקפו כוחות צה"ל מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים, צפונית לקו ההגנה הקדמי. התקיפות כוונו נגד משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים.

כוחות אוגדה 146 זיהו במקביל שלושה מחבלים נוספים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחות צה"ל. מיד לאחר הזיהוי, תקף חיל האוויר וחיסל את המחבלים במקום.

לוחם חטיבה 7 במנהרת הענק של חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

במספר אירועים שהתרחשו אתמול, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מהתקיפה, נפצע לוחם צה"ל באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה על האירוע.

הפעילות המבצעית בדרום לבנון מתקיימת במסגרת המאמץ המתמשך של צה"ל למול איומי ארגון הטרור חיזבאללה. כידוע, הכוחות פועלים במרחבים שונים, הן בתוך רצועת הביטחון והן מעבר לה, במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.