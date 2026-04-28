שיגרו רחפנים על החיילים

הטרור בלבנון נמשך | תיעוד מהשמדת מנהרות ואמצעי לחימה של חיזבאללה

כוחות אוגדה 146 השמידו תוואי תת-קרקעי ומחסני נשק של חיזבאללה • הארגון שיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות ללא נפגעים | הפרה בוטה של הפסקת האש (צבא וביטחון)

השמדת תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון
השמדת תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון| צילום: צילום: דו"צ
השמדת תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי, כאשר ביממה האחרונה הושמדו תשתיות טרור נרחבות של ארגון . הפעילות מתבצעת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד הארגון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות תקפו והשמידו אמש (שני) מחסן אמצעי לחימה, עמדות נגד טנקים, עמדת תצפית ומבנים שונים ששימשו את מחבלי הארגון לצרכים צבאיים. התשתיות שהושמדו שימשו את חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון| צילום: צילום: דו"צ
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

השמדת תוואי תת-קרקעי ואמצעי לחימה

במספר פעילויות נוספות ביממה האחרונה, השמידו כוחות ההנדסה של האוגדה תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה. כוחות חטיבה 226 איתרו במהלך הסריקות פיר תת-קרקעי, עמדת נגד טנקים ומטענים רבים של הארגון.

הפעילות המבצעית מהווה המשך ישיר למאמצי צה"ל להסיר את האיום הטרור מאזור הגבול הצפוני. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, והכוחות פועלים באופן שיטתי לאיתור והשמדת כל תשתית שעלולה לשמש את האויב.

שיגור רחפני נפץ - הפרה בוטה

אתמול (שני) שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרחפנים התפוצצו בסמוך לכוחות, אך למרבה המזל לא נגרמו נפגעים.

דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע מצטרף לשורה ארוכה של הפרות שביצע הארגון מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, בהן חיסול מחבלים ואיתור מחסני נשק במהלך התקפות על כוחותינו.

צה"ל מסר כי ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. הפעילות המבצעית בדרום נמשכת במטרה להסיר את האיום על יישובי הצפון ולמנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור.

כזכור, כוחות אוגדה 146 חיסלו עד כה כ-130 מחבלים והשמידו למעלה מ-1,000 תשתיות טרור של הארגון, בהן מחסני אמל"ח, עמדות תצפית ומפקדות קדמיות.

תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
תקיפת מבנה צבאי וחיסול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

