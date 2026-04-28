600 ק"ג בלי נהג: צייד הצוללות החדש של הצי הבריטי

בצעד שמסמן שינוי דרמטי בלוחמה הימית, השלים הצי המלכותי הבריטי סדרת ניסויים מבצעיים של מערכת כטב"ם מתקדמת המיועדת לאיתור והשמדת צוללות. המערכת, המכונה CAPSTONE ומיוצרת על ידי חברת Certo Aerospace, הוכיחה יכולות חסרות תקדים בזיהוי איומים תת-ימיים - ומבשרת את סופו של עידן בו צוללות יכלו להתחמק מתחת לרדאר בלב האוקיינוס.

על פי דיווחים בינלאומיים, הניסויים המבצעיים כללו פריסת מצופי סונאר מתקדמים שקלטו חתימות אקוסטיות של מטרות תת-ימיות. יחידת העיבוד המותקנת בכלי הטיס ניתחה את הנתונים בזמן אמת באמצעות אלגוריתמים של בינה מלאכותית, מה שאפשר לצוותי המודיעין הימי לקבל תמונת מצב מדויקת על מיקום ותנועת הצוללות - מבלי שאלו ידעו כלל שהן נמצאות תחת מעקב.

הקפסטון אינו רחפן רגיל - מדובר במכונה במשקל 600 קילוגרמים המסוגלת לשהות באוויר למעלה משעתיים ברציפות. המערכת מצוידת בטכנולוגיית קצה לניתוח חתימות קוליות של צוללות, ומשתמשת ברשת הלוויינים Starlink להעברת מידע לטווחים אדירים בים הפתוח. היכולת להמריא ולנחות אנכית מסיפוני ספינות הופכת את הכטב"ם לכלי ורסטילי במיוחד, שיכול לפעול מכל מקום - גם בלב סערה. בניגוד למסוקים מאוישים, המערכת אינה מסכנת חיי אדם ומאפשרת שהייה ממושכת הרבה יותר בזירת הפעולה.

מחליף את המרלין: פחות עלויות, יותר יעילות

בעבר, משימות ציד צוללות בוצעו על ידי מסוקי "מרלין" מאוישים ויקרים. המעבר לקפסטון משנה את כללי המשחק באופן יסודי - הוא מאפשר שהייה ממושכת יותר בזירה, תפעול על ידי איש צוות אחד בלבד, ובעיקר הגנה מקסימלית על חיי אדם.

בצי המלכותי מבהירים כי המערכת מהווה שכבת הגנה נוספת שתהפוך את המרחב הימי של הממלכה למבצר בלתי חדיר עבור צוללות עוינות. היכולת לזהות איומים תת-ימיים מרחוק, בדיוק ובמהירות, מעניקה לבריטניה יתרון אסטרטגי משמעutי מול מדינות עוינות המפעילות צוללות מתקדמות.

הפיתוח מגיע על רקע הסלמה במתיחות בין נאט"ו לרוסיה בצפון האוקיינוס האטלנטי, שם דווח לאחרונה על מעקבים ממושכים אחר צוללות רוסיות מתקדמות. המערכת החדשה צפויה להיכנס לשירות מבצעי מלא במהלך השנים הקרובות, ולשמש כמודל למדינות נוספות המבקשות לשדרג את יכולות הלוחמה האנטי-צוללתית שלהן.