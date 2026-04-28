כיכר השבת
פרסום ראשון

תפנית דרמטית במירון: פיקוד העורף צפוי לאשר מתווה מדורג להילולת ל"ג בעומר; אלפים יוכלו לעלות להר

פיקוד העורף צפוי לאשר מתווה מדורג שיאפשר עלייה של אלפי מתפללים לציון הרשב"י במירון במהלך הילולת ל"ג בעומר | ההר יחולק לשלושה מתחמים - ובכל מתחם יוכלו לשהות בו זמנית 1,500 מתפללים, לזמן קצוב | הכרטיסים ימכרו בהגרלה פתוחה וההילולה תימשך כ-40 שעות | כל הפרטים (חדשות, חרדים)

הפסקת העבודות במירון (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

תפנית משמעותית בסוגיית הילולת ל"ג בעומר במירון: בישיבה שהתקיימה היום (שלישי) אישר פיקוד העורף מתווה מדורג שיאפשר עלייה של אלפי מתפללים להר מירון במהלך הילולת ל"ג בעומר.

המתווה מגיע לאחר ההחלטה הדרמטית שהתקבלה בשבוע שעבר לצמצם את ההילולה ל-1,500 משתתפים בלבד, בשל החשש הביטחוני לירי של לעבר מירון במהלך ההילולה.

על פי המתווה המסתמן שהגיע לידי 'כיכר השבת', ההילולה תתקיים על פני 40 שעות רצופות, כאשר ההר יחולק לשלושה מתחמים ובכל מתחם יוכלו לשהות 1,500 מתפללים בו-זמנית. ההר עצמו יוגדר כמתחם ראשון, מתחם בני עקיבא יהיה המתחם השני, ומתחם 89 יחשב למתחם השלישי.

הכרטיסים יחולקו בהגרלה פומבית בין הנרשמים והם יהיו תחת אחריותו של משרד התחבורה. לדברי גורם שנכח בישיבה: "המשטרה תמכה במתווה, פיקוד העורף אישר, אם לא יהיה שינוי ביטחוני דרמטי - הוא יצא אל הפועל".

המשמעות המעשית של המתווה היא שלא יתכנסו עשרות אלפים במקום אחד כמידי שנה, אך במהלך כל שעות ההילולה, אלפים יוכלו להגיע להר מירון ולהשתתף במעמדי ההדלקה והתפילה.

הכניסה למתחמים תתבצע באמצעות כרטיסים שימכרו, כאמור, בהגרלה פתוחה לציבור.

כזכור, בדיון המצומצם שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו הוצגה הערכה ביטחונית חמורה לגבי קיום ההילולה. אלוף פיקוד העורף הבהיר כי "גם אם היו רק כמה אלפים במירון על ההר, המשמעות שאם משוגרת רקטה או כטב"מ - זה אסון". גורם ביטחוני אף הוסיף כי "זה יכול להיות למעלה ממאה הרוגים".

המתווה החדש שקודם היום מהווה פשרה בין הצורך הביטחוני לבין הרצון לאפשר את קיום ההילולה. המתווה הועבר בשעה האחרונה לגורמים העוסקים בהילולה, ואם לא יחולו שינויים ביטחוניים של הרגע האחרון הוא צפוי לצאת לפועל.

6
מירון לא שייכת לשס מה הבשורה בזה?
משה
מה הקשר שס רוצים לעזור לכם לא להיות קטנוניים על כל דבר לכבד בבקשה את ההנחיות פיקוח נפש...
עילום שם
5
מענין איך נרשמים להגרלה או שהכל מכור מראש למאכרים
אהרון
4
שימשיכו להפגין עד שכולם יוכלו לעלות
כל הכבוד למשפחת פרוש
קשקוש ההר לא של משפחת פרוש ההר הוא של מדינת ישראל הציונית ומי שאחראי על הביטחון זו ממשלת ישראל הציונית כמה שתתכחשו לא יעזור זאת המציאות
יוסי
3
סליחה, אבל תפנית עלובה מדובר בהילולה שהייתה מכילה מיליון יהודים שמעוניינים להסתופף בצל הקדושה אז "שימחתם" שהורדתם את ההילולה באלףף אחוז ממש בדיחה עצובה
אמנון
2
מה דרמטי בזה?
משה
1
יש לפרוס את ההילולא ל- 4 ימים. וכך יהיה מקום לכולם, בלי סכנה מהחיזבאללה, ובלי הצטופפות ודוחק. ואם המודל הזה יצליח אז יש לשקול לאמץ אותו גם בשנים הבאות
מיכאל

