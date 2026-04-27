טנק צה"ל בתצפית הרחפן של חיזבאללה - רחפן סיב אופטי ( צילום: ד"ש )

מבצע "שאגת הארי", שהחל במרץ 2026 בעקבות ההתנקשות בעלי ח'אמנאי, הוביל לעימות הקרקעי אינטנסיבי בין ישראל לחיזבאללה. בעוד כוחות צה"ל מתמרנים לעומק דרום לבנון ואף חוצים את נהר הליטני, המחיר המשולם בשריון הולך ומאמיר.

בלב האיום ניצבים רחפני ה-FPV (צפייה בגוף ראשון) של חיזבאללה, שעברו שדרוג קטלני בהשראת הלחימה באוקראינה. חיזבאללה מציף את הרשתות בתיעודים מ"נקודת המבט" של הרחפן, כשהוא צולל לעבר טנקי מרכבה סימן 4, דחפורי D9 ונגמ"שי נמ"ר. החידוש המרעיש ביותר הוא השימוש בסיבים אופטיים – כבל זכוכית דקיק הנפרש מאחורי הרחפן ומעביר נתונים ללא שימוש בגלי רדיו. המשמעות היא הרסנית עבור ההגנה: הרחפן אינו משדר אותות שניתן לאתר או לשבש, מה שהופך את מערכות הלוחמה האלקטרונית (ל"א) של ישראל, שנועדו "להשתיק" אותות רדיו, לחסרות תועלת לחלוטין מול ה"שתיקה" של הסיב.

המענה הישראלי לאיום הרחפנים מתבסס על שילוב של טכנולוגיה ומיגון פסיבי:

מערכת "מעיל רוח": המערכת, שתוכננה במקור ליירט טילי נ"ט, עברה שדרוגים כדי להתמודד עם איומים אוויריים קטנים ואיטיים. עם זאת, רחפני הסיב האופטי מאתגרים אותה בשל חוסר הפליטה האלקטרומגנטית שלהם, המקשה על הגילוי המוקדם.

"כלובי הגנה": רשתות מתכת המותקנות מעל הצריח, שנועדו לפוצץ את מטען הרחפן לפני המגע בשריון עצמו.

"תרון מבני": בניגוד לטנקים מערביים אחרים, במרכבה מנוע הטנק ממוקם בחלקו הקדמי של הכלי. תצורה זו אינה מקרית היא נועדה בראש ובראשונה להעניק שכבת הגנה נוספת לצוות הלוחמים, אשר יושב בחלקו האחורי של הטנק. במקרה של פגיעה חזיתית, המנוע משמש למעשה כמחסום נוסף בין האיום לבין אנשי הצוות.

מעבר לכך, לדגם מרכבה סימן 4 יש צריח רחב ובולט יחסית, המתוכנן כך שיכסה חלקים נרחבים מגוף הטנק. המבנה הזה יוצר מעטפת הגנה מורחבת יותר סביב אזורים שונים של הכלי, ובמיוחד סביב חלקים רגישים.

כתוצאה מכך, הוא מקשה על אמצעי תקיפה מדויקים, ובפרט על רחפנים, לזהות ולפגוע ישירות בפתחי האוורור של המנוע נקודות הנחשבות לפגיעות יחסית במערכות מסוג זה.

למרות המיגון הכבד, נקודות התורפה נותרות חשופות. מפעילים מיומנים של חיזבאללה מכוונים את הרחפנים לעבר החלק העליון של הצריח, פתחים פתוחים או נקודות חיבור רגישות, שם השריון דק יותר באופן מסורתי. בעוד ישראל מנסה להסתגל ולרכוש אלפי רחפנים משלה כדי להשיב מלחמה, שדה הקרב בלבנון מוכיח כי לעיתים, חוט זכוכית דק אחד יכול לאיים על פלאי הטכנולוגיה הממוגנים ביותר.