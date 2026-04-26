כיכר השבת
תיעוד מדהים

"סבתא, תעלי": כך חולצה אישה מבוגרת משטח אש - ללא מעורבות אנושית

צבא אוקראינה חילץ אישה בת 77 משטח אש באמצעות רכב בלתי מאויש | הכלי כוסה בשמיכה עם המסר "סבתא, תעלי" כדי לא להבהיל אותה

חילוץ האישה המבוגרת משטח האש
חילוץ האישה המבוגרת משטח האש | צילום: צילום: 3rd Army Corps
חילוץ האישה המבוגרת משטח האש (צילום: 3rd Army Corps)

מפעילי כטב"מים מהחטיבה הממוכנת העצמאית ה־60 של צבא אוקראינה השתמשו בכלי קרקע בלתי מאויש כדי לפנות אישה מבוגרת למקום בטוח, לאחר שהיא נצפתה הולכת על כביש חשוף לירי רוסי. כך נמסר מהקורפוס השלישי של הצבא האוקראיני, הכולל את החטיבה, בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות.

לפי ההודעה, לוחמים מיחידת המערכות הקרקעיות הבלתי מאוישות “Cerberus”, שביצעו משימת סיור, הבחינו באישה כשהיא צועדת בין מכתשי פגזים. בתיעוד שפורסם מאוחר יותר נראית האישה גם נופלת במהלך ההליכה.

בצבא אוקראינה ציינו כי כדי לא להבהיל את האישה, כוסה הכלי הרובוטי בשמיכה שעליה נכתב: “סבתא, תעלי”. בהמשך נכתב כי האישה, בת 77, חיה בביתה במשך 53 שנה עד שנהרס על ידי כוחות רוסיים.

בהודעה נוספת נמסר כי “שלושה אזרחים נוספים שעזבו רגלית הונחו על ידי כטב"מים לעבר נקודת הפינוי. לאחר שהגיעו לרכב משוריין, לוחמים מהגדוד הממוכן הראשון הוציאו אותם מאזור הלחימה והעבירו אותם לשירות התמיכה ‘אנג’לס’ של הקורפוס השלישי”.

ברקע הדברים ציינו בצבא האוקראיני כי בעבר כבר בוצעו פינויי חילוץ יוצאי דופן באמצעות כלים בלתי מאוישים, כולל פינוי של חתול וכלב מקו החזית באמצעות כטב"ם שהטיס אותם למרחק של כ־12 קילומטרים.

אוקראינהחילוץצבאכטב"םרוסיה

