חניון בפלורידה הפך בימים האחרונים לוויראלי, לאחר שתאונה יוצאת דופן תועדה במצלמות באזור.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראה רכב מסוג למבורגיני הוראקאן נע באיטיות בין החניות, ככל הנראה בחיפוש אחר מקום פנוי. במקביל נכנס לפריים טנדר במהירות גבוהה.

בסרטון ניתן לראות כיצד המשאית מתקרבת מבלי לבצע תיקון משמעותי או בלימה חזקה, עד שהיא מטפסת על חזית רכב היוקרה ועולה עליו למשך פרק זמן ממושך.

לפי הדיווחים, הנהגת דרסה בטעות עם הטנדר שלה את הלמבורגיני לאחר שלא הבחינה בו בשל פערי הגובה. הטנדר מדגם שברולט סילברדו נכנס לפריים במהירות יחסית גבוהה, ללא התאמה לתנאי השטח.

למרות המראה הדרמטי של ההתנגשות, לא דווח על נפגעים באירוע.