כיכר השבת
קרב חמולות

נהר של דם: 42 הרוגים בקרב אכזרי על באר מים בצ'אד

סכסוך משפחתי על גישה לנקודת מים במזרח צ'אד הידרדר למרחץ דמים קטלני שגבה את חייהם של עשרות בני אדם | כוחות צבא נשלחו לאזור וואדי פירה בניסיון להשיב את הסדר לאחר הטרגדיה המזעזעת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)

חמולה בצ'אד (צילום: ד"ש)

מה שהחל כוויכוח מקומי בין שתי משפחות על הזכות להשקות מים מנקודת שאיבה, הפך בתוך זמן קצר לאחד העימותים הקהילתיים הקטלניים ביותר באזור בשנים האחרונות. לפחות 42 בני אדם נהרגו ועשרה נוספים נפצעו בסדרת תקיפות אלימות שפרצו במחוז דאר טמה שבחבל וואדי פירה במזרח המדינה.

הלחימה, שפרצה ביום שבת האחרון, התפשטה במהירות והובילה להתערבות ממשלתית דחופה. דובר הממשלה האזורית אישר את מניין ההרוגים הקשה וציין כי "הלחימה פרצה בעקבות מחלוקת בין שתי משפחות על נקודת מים". בעקבות האירועים, נשלחו לאזור כוחות צבא ומשלחת ממשלתית רשמית כדי להרגיע את הרוחות, והרשויות מדווחות כעת כי המצב נמצא תחת שליטה.

הקרבות בצ'אד על הבאר
הקרבות בצ'אד על הבאר| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הקרבות בצ'אד על הבאר (צילום: רשתות חברתיות)

הטרגדיה בדאר טמה אינה אירוע מבודד. מזרח צ'אד, אזור הגובל בסודאן מוכת המלחמה, סובל מזה שנים מעימותים קשים על רקע גישה למשאבים מוגבלים. סכסוכים על קרקעות, עדרי בקר ובעיקר מקורות מים הם עניין שבשגרה באזור הצחיח.

לפי נתוני ארגון International Crisis Group, האלימות הקהילתית באזור הגיעה לממדים מדאיגים בשנים האחרונות. בין השנים 2021 ל-2024, למעלה מ-1,000 בני אדם נרצחו וכ-2,000 נוספים נפצעו בעימותים דומים על רקע משאבי טבע.

בעוד הממשלה מנסה לאכוף את החוק באזור, המחסור החריף במים והלחץ הדמוגרפי ממשיכים להצית פעם אחר פעם מעגלי דמים קטלניים, כאשר באר מים אחת הופכת לשדה קרב שבו משפחות שלמות מושמדות.

מיםאפריקהבצורתצ'אדחמולות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

