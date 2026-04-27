נהר של דם: 42 הרוגים בקרב אכזרי על באר מים בצ'אד

מה שהחל כוויכוח מקומי בין שתי משפחות על הזכות להשקות מים מנקודת שאיבה, הפך בתוך זמן קצר לאחד העימותים הקהילתיים הקטלניים ביותר באזור בשנים האחרונות. לפחות 42 בני אדם נהרגו ועשרה נוספים נפצעו בסדרת תקיפות אלימות שפרצו במחוז דאר טמה שבחבל וואדי פירה במזרח המדינה.

הלחימה, שפרצה ביום שבת האחרון, התפשטה במהירות והובילה להתערבות ממשלתית דחופה. דובר הממשלה האזורית אישר את מניין ההרוגים הקשה וציין כי "הלחימה פרצה בעקבות מחלוקת בין שתי משפחות על נקודת מים". בעקבות האירועים, נשלחו לאזור כוחות צבא ומשלחת ממשלתית רשמית כדי להרגיע את הרוחות, והרשויות מדווחות כעת כי המצב נמצא תחת שליטה.

