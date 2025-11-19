אגן אגם צ'אד במדינת בורנו שבניגריה הפך למוקד של גל חדש וקטלני של אלימות טרור, כאשר פלגים ג'יהאדיסטיים יריבים, כמו בוקו חראם (JAS) והמדינה האסלאמית במחוז מערב אפריקה (ISWAP) מנהלים מלחמת שליטה אכזרית על מעוזים אסטרטגיים באיים.

בימים האחרונים פתחו לוחמי JAS, בהנהגת המפקדים חסן בודומה ומוחמד חסן, במתקפה מתואמת ורחבת היקף נגד בסיסי ISWAP הממוקמים באיים מרכזיים, לרבות סאהל 1, דוגון צ'וקו, מנגרי ואזורי נהרות מקושרים נוספים.

מתקפת הסתערות אמפיבית שהחלה מהמים לפני עלות השחר ותפסה את ISWAP בהפתעה. התקיפה בוצעה על ידי עשרות כלי שיט ממונעים שהובילו לוחמים וכלי נשק כבדים.

לאחר ימי לחימה אינטנסיביים, דווח כי לוחמי ISWAP נאלצו להימלט ממחנותיהם הנהריים ולנטוש עמדות. פעולות מעקב אווירי של מודיעין, מעקב וסיור (ISR) איתרו חתימות חום של גופות רבות, חלקן צפות במים ואחרות קבורות בקברי אחים רדודים, מה שמעיד על אבדות כבדות לשני הצדדים.

אנליסטים טוענים כי העימות הנוכחי פחות נוגע לדת ויותר לכוח, משאבים ויתרון אסטרטגי. השליטה באיי אגם צ'אד מציעה הזדמנויות רווחיות, כגון סחיטת דייגים וסוחרים, מיסוי נתיבי הברחה, ושליטה על מסדרונות אספקה חיוניים של נשק ודלק המקשרים את ניגריה עם ניז'ר, צ'אד וקמרון.

במקביל לדיווחים על התחזקות והצטיידות פלגי הטרור באזור, תועד רובה גליל ACE 32 ישראלי ברשות שלוחת בוקו חראם בניגריה. רובה זה הוא חלק מהאמל"ח הישראלי המסתובב ברחבי אפריקה, וסביר להניח שנלקח כשלל באחת מהתקפותיהם על צבאות במרחב.