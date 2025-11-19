מרוקו מבצעת קפיצת מדרגה משמעותית בתחום החימוש האווירי: חיל האוויר המלכותי חתם על חוזה לרכישת עשרה מסוקי H225M קרקל מתקדמים מבית "איירבוס הליקופטרים". החברה הודיעה על החתימה הרשמית באתר שלה במהלך תערוכת האוויר הבינלאומית שהתקיימה בדובאי.

המסוקים, המהווים גרסה צבאית משופרת של דגמי ה"פּוּמָה" האזרחיים, נועדו למלא את מקומו של הצי הישן שכלל 35 מסוקי SA330 פומה, שפעלו מאז שנות ה-70. ייעודם העיקרי של המסוקים החדשים יהיה משימות סיור, מעקב, והצלה בחיפוש וחילוץ קרבי (CSAR) בשטחי מדבר הסהרה הרחבים, הנמתחים מחופי האוקיינוס האטלנטי ועד למעמקי המדבר.

דיווח מפי האתר Army Recognition מדגיש כי הרכישה האחרונה הזו נועדה לחזק את יכולתו של חיל האוויר המרוקני לפעול בהצלחה בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון חום גבוה וגבהים משתנים. המסוקים החדשים ישלבו בתוכם יכולת תדלוק אווירי ומערכות מכ"ם מתקדמות, אשר יאפשרו להם גמישות וטווח פעולה משופר, החיוניים לשליטה בשטחים הנרחבים של הממלכה.

"קרקל": החימוש הדו-מנועי והמשמעות הגיאופוליטית

המסוקים החדשים, המצוידים בצמד מנועי "טורבומיקה מקילה 2A" רבי עוצמה, מגיעים עם חבילת יכולות מקיפה. הם כוללים שני מנופים חיצוניים המאפשרים הרמת מטען כבד, חליפת הגנה עצמית מתקדמת המיועדת להתמודדות עם איומי לוחמה אלקטרונית (ל"א), ומערכת בקרת טיסה אוטומטית. תא הטייס (קוקפיט) שלהם הוא דיגיטלי ומלא, וכולל מנגנון מיוחד שתכליתו לסייע בנחיתות ובהמראות מאזורי חול מדברי.

על פי דיווח עדכני באתר Flightglobal (מיום 18 בנובמבר 2025), המסוקים יותאמו גם לביצוע מבצעי כוחות מיוחדים מורכבים. הם נושאים אפשרות לנשיאת מקלעים ומערכת אלקטרו-אופטית מדגם סאפראן יורופליר 410 לזיהוי והבחנה של מטרות בלילה.

"ה-H225M מציע פלטפורמה רב-תכליתית שמתאימה בדיוק לצרכים שלנו בתוואי השטח הקשה של צפון אפריקה", ציין מפקד בכיר בחיל האוויר המרוקני בראיון שהעניק לכתב העת Janes (מיום 18 בנובמבר 2025). המפקד הדגיש את היכולת המרשימה של הכלי לשאת עד 28 לוחמים או לחילופין 4.5 טונות של מטען.

בצל המתיחות עם אלג'יריה

העסקה מתרחשת על רקע המתיחות הגיאופוליטית המתמשכת בין מרוקו לבין שכנתה, אלג'יריה. ציר המחלוקת המרכזי הוא סביב השליטה בסהרה המערבית, סכסוך ששורשיו נטועים בשנות השבעים ונותר עד היום נקודת חיכוך ביטחונית מרכזית.

דוח חמור שפורסם על ידי International Crisis Group (מיום 29 בנובמבר 2024) אף הזהיר כי תקריות בשטח, לרבות אירועים על קו הגבול המשותף, עלולים להסלים במהירות לכדי מלחמה גלויה. מרוקו, בתוך כך, מחזקת בהתמדה את נוכחותה הצבאית באזור על מנת לשמור על תביעותיה לריבונות.

מומחים בתחום ההגנה מעריכים כי רכישת מסוקי הקרקל היא חלק ממהלך רחב יותר שמטרתו שדרוג כולל של צי כלי הטיס המרוקני, מהלך שכבר כלל לאחרונה קליטת מסוקי תקיפה מתקדמים מסוג "אפאצ'י" מתוצרת אמריקאית. מהלך זה מחזק את היתרון הטכנולוגי של רבאט מול שכנתה.

בסופו של דבר, עסקת הקרקל משרתת את מעמדה של מרוקו ככוח אזורי מוביל בצפון אפריקה, ומבקשת לשמור על איזון הכוחות העדין מול אלג'יריה. אם תצליח רבאט לממש את הפוטנציאל המבצעי המלא של הצי החדש, היא עשויה לשנות את דינמיקת הביטחון בתווך הסהרי לטובתה האסטרטגית.