סרטון ויראלי חושף קרעים בתוך הכוחות המזוינים של איראן. מומחים מציינים כי הופעת סרטונים כאלה חושפת פרדוקס מרכזי בכוח סמכותני: ככל שמשטר דורש יותר אחדות, כך האחדות הופכת שברירית יותר.

המערכת הצבאית של איראן הוצגה זה מכבר ככוח מונוליטי, המאוחד בנאמנותו למנהיג העליון ולמערכת המהפכה האסלאמית.

כוח זה, ובמיוחד משמרות המהפכה (IRGC), שימש הן כחרב והן כמגן של המשטר, תוך שמירה על הסדר הפנימי והפגנת כוח כלפי חוץ. תדמית הלכידות הזו היא מרכזית באסטרטגיית ההישרדות של המשטר, במיוחד לנוכח גל מחאות פנימיות ולחצים חיצוניים.

הופעת הסרטון, ללא קשר לאמיתותו הסופית, מייצגת שדה קרב חדש במאבק המתמשך של איראן על השליטה בנרטיב. בעידן שבו סמארטפונים הופכים כל חייל לחושף שחיתויות פוטנציאלי, שמירה על חזות האחדות הצבאית הופכת לקשה פי כמה.

עצם הפצת תוכן כזה יכולה לעודד מתנגדים ולזרוע ספק בקרב תומכי המשטר. ההשלכות לכך חמורות, שכן מחלוקת צבאית פנימית מהווה איום קיומי על השלטון הסמכותני, בניגוד להפגנות אזרחיות שאותן הצבא יכול לדכא.