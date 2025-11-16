כיכר השבת
שורפים את תמונת הנשיא: סרטוני חיילים איראנים מבקרים את המשטר שוטפים את הרשת | צפו

סערה ברשתות סביב תיעוד של מתיחויות פנימיות בצבא האיראני, המדגים את האתגרים הקיומיים של משטר שמנסה לכפות אחדות בעידן דיגיטלי (צפו)

חיילים אמיתיים? (צילום: רשתות ערביות)

סרטון ויראלי חושף קרעים בתוך הכוחות המזוינים של . מומחים מציינים כי הופעת סרטונים כאלה חושפת פרדוקס מרכזי בכוח סמכותני: ככל שמשטר דורש יותר אחדות, כך האחדות הופכת שברירית יותר.

המערכת הצבאית של איראן הוצגה זה מכבר ככוח מונוליטי, המאוחד בנאמנותו למנהיג העליון ולמערכת המהפכה האסלאמית.

כוח זה, ובמיוחד משמרות המהפכה (IRGC), שימש הן כחרב והן כמגן של המשטר, תוך שמירה על הסדר הפנימי והפגנת כוח כלפי חוץ. תדמית הלכידות הזו היא מרכזית באסטרטגיית ההישרדות של המשטר, במיוחד לנוכח גל מחאות פנימיות ולחצים חיצוניים.

הופעת הסרטון, ללא קשר לאמיתותו הסופית, מייצגת שדה קרב חדש במאבק המתמשך של איראן על השליטה בנרטיב. בעידן שבו סמארטפונים הופכים כל חייל לחושף שחיתויות פוטנציאלי, שמירה על חזות האחדות הצבאית הופכת לקשה פי כמה.

עצם הפצת תוכן כזה יכולה לעודד מתנגדים ולזרוע ספק בקרב תומכי המשטר. ההשלכות לכך חמורות, שכן מחלוקת צבאית פנימית מהווה איום קיומי על השלטון הסמכותני, בניגוד להפגנות אזרחיות שאותן הצבא יכול לדכא.

חיילים איראנים קוראים תיגר על המשטר בתחנת רכבת

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה מתפרסמים תיעודים המעידים על חוסר נאמנות לכאורה למשטר מקרב גורמים לובשי מדים. בעבר, דווח על תיעוד שהדהים את האיראנים.

במסגרת אותו אירוע, שני גברים לבושים במדי צבא הניפו בתוך המטרו של טהרן את דגלה הישן של איראן, דגל השאה, שכולל את סמל האריה והשמש. ה"חיילים" לכאורה קראו "להילחם במשטר!" ונעצרו לאחר מכן. הרשויות מיהרו לטעון כי הם אינם חיילים אמיתיים אלא "מתחזים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

