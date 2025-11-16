איראן, המתמודדת ה"בצורת הקשה ביותר מזה עשורים", השיקה מבצע נרחב של זריעת עננים, במטרה נואשת להביא לממטרים.

הסנונית הראשונה של המבצע יצאה לדרך היום (ראשון), עם טיסה ראשונה לעונת המים הנוכחית לכיוון אגן אגם אורמיה. האגם, שהיה בעבר הגדול ביותר באיראן, התייבש ברובו והפך ל"משטח מלח עצום".

הרשויות מפעילות מטוסים ואף רחפנים המזריקים חומרים כמו יוד כסוף או קרח יבש לתוך עננים, בתקווה לעורר משקעים. לפי נתוני המדינה, המצב קריטי: 21 מתוך 31 מחוזות באיראן לא חוו גשם כלל מאז 22 בספטמבר.

כדי להתמודד עם השמיים העקשנים, איראן מתכננת להגדיל את צי המטוסים המיוחדים שלה משניים לחמישה. "אנחנו מקווים לכסות יותר אזורים של המדינה," אמר מוחמד מהדי ג'וואדיאן-זאדה, ראש הארגון לפיתוח ניצול טכנולוגיות מים אטמוספריות. אם הניסוי יצליח, ייתכן עלייה ממוצעת של 15% עד 20% בכמות הגשמים.

המאמץ מגיע ברגע קריטי במיוחד עבור הבירה טהראן. מצב הערפיח בעיר החמיר משמעותית בשל היעדר גשמי הסתיו, ומומחים מזהירים כי אם הגשם לא יגיע בשבועות הקרובים, העיר עלולה לדרוש פינוי חלקי זמני של האוכלוסייה. בנוסף, סכר לאטיאן הגיע לתפוסה של 9% בלבד.

מבצע "מרדף אחר העננים" נמשך: מטוסים איראניים ממשיכים לטוס מעל משטח המלח העצום, בתקווה שמעט יוד כסוף יוכל להביא מזור לשנים של יובש.