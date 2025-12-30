כיכר השבת
בעקבות המחאות באיראן

נפתלי בנט בסרטון תמיכה: "לכל הגיבורים באיראן אתם לא לבד"  

תיעודים דרמטיים מהפגנות הענק באיראן שוטפים את הרשת בעקבות קריסת הריאל | ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שלח סרטון תמיכה למפגינים וקרא לשינוי היסטורי במזרח התיכון (העולם הערבי)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פונה למפגינים באיראן (צילום: העמוד הרשמי)

תיעודים דרמטיים מהפגנות הענק ב כובשים ביום האחרון את הרשתות החברתיות, כשהם מציגים המוני אזרחים צועדים ברחובות וזועקים נגד השלטון.

גל המחאה הנוכחי, שמתפשט במהירות במוקדים שונים בטהרן וברחבי המדינה, פרץ על רקע קריסה כלכלית חריפה ושפל חסר תקדים של המטבע המקומי, הריאל, מול הדולר. המשבר העמוק הוביל לצעדים חריגים, בהם השבתת ה"בזאר הגדול" בבירה ושביתות נרחבות של סוחרים המתקשים לעמוד ביוקר המחיה, באינפלציה הגבוהה ובתוצאות הסנקציות.

אל מול הכאוס ברחובות, המפגינים זכו לגיבוי ורוח גבית מראש הממשלה לשעבר, פנה בסרטון ישיר אל "הגברים והנשים האמיצים המתקוממים כעת", והצהיר כי כל מדינות העולם החופשי ניצבות לצדם במאבקם הצודק.

טהרן, איראן: "מוות לדיקטטור" (צילום: רשתות ערביות)

בנט הדגיש בדבריו כי "שינוי הוא אפשרי" וכי עתידה של איראן תלוי באזרחיה. במקביל, גם חשבון טוויטר המזוהה עם המוסד הצטרף לקריאות התמיכה ופרסם הודעה חריגה למפגינים: "אנחנו איתכם".

כזכור, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" ניצלה את המומנטום בשבועות האחרונים כדי ללגלג על בנט, וטענה כי הצליחה לחדור למכשיר הנייד שלו בקלות. כהוכחה לכך, פורסמו 141 עמודי מסמכים הכוללים התכתבויות אישיות, תמונות ואלפי מספרי טלפון של דמויות מפתח עולמיות, כמו נשיא צרפת עמנואל מקרון ושליט איחוד האמירויות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כן (17%)

לא (83%)

1
התגעגענו, ככה מדבר מנהיג חזק.
איילת

