נפתלי בנט בסרטון תמיכה: "לכל הגיבורים באיראן אתם לא לבד"  

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פונה למפגינים באיראן ( צילום: העמוד הרשמי )

תיעודים דרמטיים מהפגנות הענק באיראן כובשים ביום האחרון את הרשתות החברתיות, כשהם מציגים המוני אזרחים צועדים ברחובות וזועקים נגד השלטון.

גל המחאה הנוכחי, שמתפשט במהירות במוקדים שונים בטהרן וברחבי המדינה, פרץ על רקע קריסה כלכלית חריפה ושפל חסר תקדים של המטבע המקומי, הריאל, מול הדולר. המשבר העמוק הוביל לצעדים חריגים, בהם השבתת ה"בזאר הגדול" בבירה ושביתות נרחבות של סוחרים המתקשים לעמוד ביוקר המחיה, באינפלציה הגבוהה ובתוצאות הסנקציות. אל מול הכאוס ברחובות, המפגינים זכו לגיבוי ורוח גבית מראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט פנה בסרטון ישיר אל "הגברים והנשים האמיצים המתקוממים כעת", והצהיר כי כל מדינות העולם החופשי ניצבות לצדם במאבקם הצודק.

טהרן, איראן: "מוות לדיקטטור" ( צילום: רשתות ערביות )

בנט הדגיש בדבריו כי "שינוי הוא אפשרי" וכי עתידה של איראן תלוי באזרחיה. במקביל, גם חשבון טוויטר המזוהה עם המוסד הצטרף לקריאות התמיכה ופרסם הודעה חריגה למפגינים: "אנחנו איתכם".

כזכור, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" ניצלה את המומנטום בשבועות האחרונים כדי ללגלג על בנט, וטענה כי הצליחה לחדור למכשיר הנייד שלו בקלות. כהוכחה לכך, פורסמו 141 עמודי מסמכים הכוללים התכתבויות אישיות, תמונות ואלפי מספרי טלפון של דמויות מפתח עולמיות, כמו נשיא צרפת עמנואל מקרון ושליט איחוד האמירויות.