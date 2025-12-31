ההרוג הראשון במחאות באיראן? אלו הדיווחים שמתרוצצים במדינה

דיווחים רבים התרוצצו בשעות אחרונות על מותו של המפגין מהדי סמאואתי, בן 18, שנהרג על פי הטענות בידי כוחות הביטחון במהלך המחאות נגד המשטר בעיר פאסא שבדרום איראן.

תחילה דווח כי סמאואתי נורה למוות, אך לאחר מכן הופיע סרטון שבו נראה חי. ל־The Jerusalem Post נמסר ממקורות שונים כי הדיווחים היו שגויים. ההערכה היא שהרשויות האיראניות הפיצו את השמועה כדי להפחיד את המפגינים.

גורם בכיר במערכת המשפט של פאסא, חמד אוסטובאר, הכחיש באופן כללי את הדיווחים על הרוגים, ואמר כי מדובר בשמועה בלבד. עם זאת הוא אישר כי במהלך המחאות נעצרו ארבעה מפגינים, ושלושה שוטרים נפצעו.

התושבים, שמספרם מוערך בכ־11,000, הפגינו מול משרד המושל ומשרדים רשמיים נוספים במחאה על המצב הכלכלי המתמשך באיראן, והעבירו ביקורת חריפה על הרפובליקה האסלאמית.

ברקע גל המחאות המתפשט, התובע הכללי של איראן הזהיר כי מערכת המשפט תנקוט "עמדה נחרצת" נגד מי "שינצל את ההפגנות על יוקר המחיה" לדבריו, כדי לערער את היציבות ברפובליקה האסלאמית.

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחה כי נכון לעכשיו שוררת רגיעה ברחובות טהרן. התקשורת האיראנית לא דיווחה על הפגנות חדשות או מהומות, למעט מקרה אחד שבו, לפי המשטר, תקפו מפגינים את בניין הממשל המחוזי בדרום המדינה.

ההפגנות החלו ביום ראשון כמחאה ספונטנית של סוחרים בבזאר של טהרן, ולאחר מכן צברו תאוצה כאשר סטודנטים ב‑10 אוניברסיטאות לפחות בבירה ובערים נוספות הצטרפו אליהן. ההפגנות התעוררו בשל האינפלציה הגבוהה והפיחות החמור בערך המטבע, שהקשה על האזרחים לרכוש מזון ומוצרי יסוד.