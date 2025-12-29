תרחיש האימים של ישראל מתממש: איראן מפתחת ראשי קרב כימיים

על פי דיווח בלעדי שפורסם באיראן אינטרנשיונל, איראן מפתחת ראשי קרב כימיים וביולוגיים עבור טילים בליסטיים, זאת במקביל להחרפת המשבר הפנימי במדינה על רקע קריסת המטבע והאינפלציה הגואה.

בדיווח, המתבסס על מקורות צבאיים וביטחוניים שלא נחשפו, נטען כי משמרות המהפכה האסלאמיים האיצו את העבודה על מטענים בלתי קונבנציונליים לטילים, לצד שדרוג מערכות הפיקוד והשליטה. אם המידע יאומת, מדובר בהתפתחות שמעוררת דאגה חמורה בוושינגטון ובישראל.

על פי הדיווח, תשתיות טילים באיראן הוזזו והורחבו, וחלק מאמצעי השיגור הועברו לאזורים במזרח המדינה במטרה לצמצם פגיעות. עוד נטען כי משמרות המהפכה בוחנים תצורות לא שגרתיות של ראשי קרב לטילים ארוכי טווח.

טהרן מצדה מכחישה זה שנים כי היא מפתחת נשק כימי או ביולוגי, וטוענת כי תוכנית הטילים שלה היא הגנתית בלבד. איראן חתומה על האמנה למניעת נשק כימי, אך מדינות מערביות מאשימות אותה שוב ושוב בהפרת נורמות בינלאומיות.

הפרסום מגיע במקביל לפגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה צפויים לעמוד על סדר היום תוכנית הטילים של איראן ואיומים אזוריים רחבים יותר.

בראשית הפגישה הבהיר הנשיא באופן ברור כי אם איראן תמשיך לפתח את תכנית הטילים, הוא יתמוך בתקיפה מיידית.

הדיווח על תוכנית הטילים מתפרסם על רקע החרפה במחאה הכלכלית בתוך איראן. לפי איראן אינטרנשיונל, סוחרים בטהרן סגרו שווקים מרכזיים זה היום השני ברציפות, במחאה על האינפלציה והקריסה המתמשכת של המטבע הלאומי. תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הציג המונים צועדים ברחובות וקוראים סיסמאות נגד המשטר.