על אף הפסקת האש שנחתמה לפני כשנה, ישראל פועלת בתכיפות גוברת בלבנון השכנה ומחסלת מחבלים בקצב מהיר ומשמידה מתקני טרור. על פי נתוני הצבא, מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בצפון צה"ל חיסל 350 מחבלים בלבנון. אלא שדיווח הערב (ראשון) מעלה כי מחבלי חיזבאללה מצאו דרך כדי להתחמק מתקיפות צה"ל.

הערוץ הסעודי אל-חדת' דיווח מפי "מקורות המקורבים לחיזבאללה" כי פצועים בשורות חיזבאללה כולל מפקדים בכירים שנפגעו בתקיפות ישראליות ביצעו עשרות ניתוחים פלסטיים בניסיון להקשות על ישראל להתחקות אחריהם.

בדיווח נכתב כי הניתוחים בוצעו בעיראק, באיראן ובמרפאות של הארגון בלבנון. נטען שיש מפקדים שאינם פצועים שביצעו ניתוחים כצעד מנע. עם זאת לא צוינה זהותם של המנותחים. יש לציין כי הערוץ הסעודי המדובר מהווה לא אחת פלטפורמה להעברת מידע מישראל

רק היום חוסלו בלבנון שני מחבלי חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני הצהיר כי תקיפה אווירית ישראלית כוונה נגד רכב אזרחי בעיירה חומין אל-פוקא במחוז נבטיה, והביאה למותו של אזרח. שעות קודם לכן, הודיע ​​המשרד כי תקיפה ישראלית על כביש אל-סוואנה-ח'רבת סאלם הביאה למותו של אזרח.