לא מפסיקים לשקר ידעתם שבעזה יורד שלג? כך לפחות לפי הפלסטינים | צפו במבול סרטוני הפייק החורף שהגיע לישראל בשבועות האחרונים - לא פסח על רצועת עזה, שם רבים ישנים באוהלים ברחבי הרצועה | אלא שכרגיל, תעמלוני החמאס ועזתים שקרנים הגזימו עם תיאור המצב והפיצו ברשתות החברתיות תיעודים של שלג (!) היורד ברצועה | חדי עין יבחינו שכל הסרטונים הם תוצרת בינה מלאכותית, אך ישנם תיעודים שאין מקום לטעות - ארבעה ידיים לאשה או שלושה רגליים לילד • צפו בחלק מהסרטונים השקריים שהופצו בימים האחרונים (אקטואליה)

שצ שמאי צוק כיכר השבת | 11:57