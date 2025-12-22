לא מפסיקים לשקר
ידעתם שבעזה יורד שלג? כך לפחות לפי הפלסטינים | צפו במבול סרטוני הפייק
החורף שהגיע לישראל בשבועות האחרונים - לא פסח על רצועת עזה, שם רבים ישנים באוהלים ברחבי הרצועה | אלא שכרגיל, תעמלוני החמאס ועזתים שקרנים הגזימו עם תיאור המצב והפיצו ברשתות החברתיות תיעודים של שלג (!) היורד ברצועה | חדי עין יבחינו שכל הסרטונים הם תוצרת בינה מלאכותית, אך ישנם תיעודים שאין מקום לטעות - ארבעה ידיים לאשה או שלושה רגליים לילד • צפו בחלק מהסרטונים השקריים שהופצו בימים האחרונים (אקטואליה)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות
סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il
.
0 תגובות