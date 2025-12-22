כיכר השבת
ידעתם שבעזה יורד שלג? כך לפחות לפי הפלסטינים | צפו במבול סרטוני הפייק

החורף שהגיע לישראל בשבועות האחרונים - לא פסח על רצועת עזה, שם רבים ישנים באוהלים ברחבי הרצועה | אלא שכרגיל, תעמלוני החמאס ועזתים שקרנים הגזימו עם תיאור המצב והפיצו ברשתות החברתיות תיעודים של שלג (!) היורד ברצועה | חדי עין יבחינו שכל הסרטונים הם תוצרת בינה מלאכותית, אך ישנם תיעודים שאין מקום לטעות - ארבעה ידיים לאשה או שלושה רגליים לילד • צפו בחלק מהסרטונים השקריים שהופצו בימים האחרונים (אקטואליה) 

ה"שלג" בעזה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
ה"שלג" בעזה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
שני ילדים שלושה כפות רגליים - ואחת בצורת כף יד (צילום מסך)
כשכף הרגל הופכת לכף יד.. (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
פותחת זוג ידיים - חוץ מהידיים שמחבקות את הילד (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
