סוריה מתעצמת: הנשיא אל-שרעא בפיקוח על מערך קרב אוטומטי | צפו

תיעוד החדש חושף את חזונו הטכנולוגי של הנשיא אחמד אל-שרע, המשלב כטב"מי "שאהין" ומערכות אוטומטיות כחלק מההכנות לתרגיל "הרתעת התוקפנות" | בסרטון נראה אל-שרע משרטט את עתיד הלחימה, בו כלים בלתי מאוישים ורובוטים משתלבים עם כוחות השריון והארטילריה (העולם הערבי)

נשיא סוריה במפקח על התקדמות הצבא (צילום: רשתות ערביות)

נשיא , אחמד אל-שרע, הציג השבוע חזון צבאי שאפתני המשלב טכנולוגיה מתקדמת ואוטומציה, בזמן שצבאו נערך לתרגיל רחב היקף ופועל למיגור כוחות עוינים בגבול לבנון.

במהלך סיור הכנה לקראת התרגיל הצבאי "הרתעת התוקפנות", פיקח אל-שרע מקרוב על המוכנות של כטב"מי ה"שאהין" החדשים. בסרטון שפורסם מהאירוע, נראה אל-שרע כשהוא מפרט את האסטרטגיה המבצעית העתידית שלו, המבוססת על שילוב זרועות טכנולוגי חסר תקדים.

בסרטון מסביר אל-שרע כי המטרה היא להגיע לשלב שבו כל המערכות האלקטרוניות "מתמזגות" יחד בשדה הקרב - כלי טיס בלתי מאוישים, רובוטים קרקעיים, וכלים זוחלים המותאמים ללחימה בתנאי שטח קשים כמו הרים. "אנחנו מנסים להגיע למצב שבו אנחנו ממזגים את כל הדברים האלו עם הטנקים, נושאי הגייסות והארטילריה לכדי מערכת אחת," אמר אל-שרע, ותיאר את המהלך כניסיון ליצור "מצב יצירתי חדש" של מלחמה ממוכנת ואוטומטית.

החזון שאל-שרע מציג אינו נשאר רק על הנייר. כטב"מי ה"שאהין" כבר נכנסו לשימוש מבצעי אינטנסיבי בקרבות מול חמושים המזוהים עם חיזבאללה ומבריחי סמים באזור חומס ואזור אל-קוסייר הסמוך לגבול לבנון. על פי הדיווחים, כוחות המנהל למבצעים צבאיים עושים שימוש בכטב"מים אלו לצד טנקים וארטילריה כדי לתקוף ריכוזי חמושים ולבלום ניסיונות הברחת נשק של חיזבאללה אל תוך לבנון.

השילוב בין הטכנולוגיה החדישה לבין הכלים הכבדים מסמן את הכיוון אליו צועד הצבא תחת הנהגתו של אל-שרע: צבא מתוחכם יותר, המבוסס על אוטומציה וסנכרון בין-זרועי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

