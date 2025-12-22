סוריה מתעצמת: הנשיא אל-שרעא בפיקוח על מערך קרב אוטומטי | צפו

נשיא סוריה, אחמד אל-שרע, הציג השבוע חזון צבאי שאפתני המשלב טכנולוגיה מתקדמת ואוטומציה, בזמן שצבאו נערך לתרגיל רחב היקף ופועל למיגור כוחות עוינים בגבול לבנון.

במהלך סיור הכנה לקראת התרגיל הצבאי "הרתעת התוקפנות", פיקח אל-שרע מקרוב על המוכנות של כטב"מי ה"שאהין" החדשים. בסרטון שפורסם מהאירוע, נראה אל-שרע כשהוא מפרט את האסטרטגיה המבצעית העתידית שלו, המבוססת על שילוב זרועות טכנולוגי חסר תקדים.

בסרטון מסביר אל-שרע כי המטרה היא להגיע לשלב שבו כל המערכות האלקטרוניות "מתמזגות" יחד בשדה הקרב - כלי טיס בלתי מאוישים, רובוטים קרקעיים, וכלים זוחלים המותאמים ללחימה בתנאי שטח קשים כמו הרים. "אנחנו מנסים להגיע למצב שבו אנחנו ממזגים את כל הדברים האלו עם הטנקים, נושאי הגייסות והארטילריה לכדי מערכת אחת," אמר אל-שרע, ותיאר את המהלך כניסיון ליצור "מצב יצירתי חדש" של מלחמה ממוכנת ואוטומטית.

החזון שאל-שרע מציג אינו נשאר רק על הנייר. כטב"מי ה"שאהין" כבר נכנסו לשימוש מבצעי אינטנסיבי בקרבות מול חמושים המזוהים עם חיזבאללה ומבריחי סמים באזור חומס ואזור אל-קוסייר הסמוך לגבול לבנון. על פי הדיווחים, כוחות המנהל למבצעים צבאיים עושים שימוש בכטב"מים אלו לצד טנקים וארטילריה כדי לתקוף ריכוזי חמושים ולבלום ניסיונות הברחת נשק של חיזבאללה אל תוך לבנון.

השילוב בין הטכנולוגיה החדישה לבין הכלים הכבדים מסמן את הכיוון אליו צועד הצבא תחת הנהגתו של אל-שרע: צבא מתוחכם יותר, המבוסס על אוטומציה וסנכרון בין-זרועי.