מסע הרג בסוריה: כנופיה רצחה את התכשיטן ואחיו ושדדה חנות

תיעוד הרצח והביזה ( צילום: מהרשתות הערביות )

זעזוע בסוריה: העיר חלב חוותה אמש (מוצאי שבת) רגעי אימה של ממש, כאשר כנופיית חמושים חסרת עכבות ביצעה שוד רצחני שהפך למסע הרג שלוח רסן בלב העיר. על פי דיווחי כלי התקשורת המקומיים וסוכנויות הידיעות, האירוע החל כאשר החמושים פשטו על חנות זהב יוקרתית ופתחו באש לעבר הנוכחים.