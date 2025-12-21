מסע הרג בסוריה: כנופיה רצחה את התכשיטן ואחיו ושדדה חנות

תיעוד הרצח והביזה (צילום: מהרשתות הערביות)
זעזוע בסוריה: העיר חלב חוותה אמש (מוצאי שבת) רגעי אימה של ממש, כאשר כנופיית חמושים חסרת עכבות ביצעה שוד רצחני שהפך למסע הרג שלוח רסן בלב העיר. על פי דיווחי כלי התקשורת המקומיים וסוכנויות הידיעות, האירוע החל כאשר החמושים פשטו על חנות זהב יוקרתית ופתחו באש לעבר הנוכחים.
בעל החנות, תכשיטן מוכר, ואחיו ששהה עמו במקום, נרצחו במקום מירי מטווח קצר. השודדים לא הסתפקו בכך, ולאחר שרוקנו את כספות הזהב והתכשיטים, החלו במנוסה פראית ברחובות העיר. כדי להטיל אימה ולמנוע מרדף, פתחו הרוצחים באש ללא הבחנה לעבר בנייני מגורים ועוברי אורח תמימים.
