תמונות היסטוריות נרשמו אמש (שני) בוושינגטון כאשר נשיא סוריה, א-שרע, נפגש בבית הלבן עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. א-שרע, שהגיע לכניסה צדדית לבית הלבן, הוא הנשיא הסורי הראשון אי-פעם שמבקר במעמד זה. ביקור זה סימל את השלמת תהליך ה"הלבנה" של המנהיג הסורי.

טראמפ התייחס לפגישה ואמר: "אני מסתדר איתו, לכולנו עבר בעייתי". נשיא ארה"ב אף הוסיף כי הם פועלים לכך שישראל תגיע להסכם עם סוריה.

המפגש הזה התרחש על רקע עברו המדמם והמפוקפק של א-שרע, שלכאורה אמר רק ארבע שנים קודם לכן כי אי-אפשר שלא לשמוח על פיגועי 11 בספטמבר.

את הרקע המורכב הזה העלו מראיינים ב-Fox News, ששאלו את נשיא סוריה ג'ולאני ישירות בנוגע לאירועים הטרגיים. כאשר נשאל הנשיא על התקפות אל-קאעידה בהן נהרגו 3,000 אמריקאים והאם הוא חש חרטה עליהן, הוא הגיב בנחרצות.

"הייתי רק בן 19, הייתי אדם צעיר מאוד," אמר. הוא הדגיש כי באותו זמן לא הייתה לו "שום סמכות לקבל החלטות". עוד הוסיף ג'ולאני: "ואל-קאעידה לא הייתה נוכחת באזור שלי באותו זמן".

לדבריו, השאלה הופנתה לאדם הלא נכון: "אז, אתם מדברים עם האדם הלא נכון בנוגע לנושא זה".

הנשיא סיים את דבריו בנושא באמירה כי הוא מתאבל על כל אזרח שנהרג. הוא ציין כי הם מודעים לכך שאנשים סובלים מהמלחמה, במיוחד אזרחים ששילמו מחיר כבד עבורה.