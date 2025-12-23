כיכר השבת
סרטון בצבע

צפו עד הסוף: כמה טילים נדרשו לצבא ארה"ב כדי להטביע את הסירה הקטנה?

משרד המלחמה האמריקני פרסם תיעוד נוסף בו נראית תקיפה של ספינת סמים לא הרחק מחופי וונצואלה | בתיעוד נראית תקיפה מהאוויר של הספינה, הפיצוץ הראשון ככל הנראה פספס את המטרה | צפו בתיעוד (חדשות) 

(צילום: משרד ההגנה האמריקני)

משרד המלחמה של הודיע היום (שלישי) על חיסולו של פעיל טרור העוסק בסחר בסמים במהלך תקיפה ממוקדת באוקיינוס השקט.

הפעולה בוצעה במסגרת מאמץ צבאי נרחב למיגור פעילות ארגוני טרור מוכרזים המשתמשים בנתיבי הברחה ימיים למימון פעולותיהם.

לפי ההודעה, התקיפה הקטלנית בוצעה אתמול על ידי כוח המשימה המשותף "חנית דרומית", בהנחייתו הישירה של שר המלחמה פיט הגסת'. כוחות הצבא תקפו כלי שיט בעל פרופיל נמוך ששימש את ארגוני הטרור לצורך הובלת חומרים אסורים בנתיבים ימיים בינלאומיים.

מנתונים מודיעיניים שאומתו טרם התקיפה עולה כי כלי השיט זוהה במזרח האוקיינוס השקט, כשהוא נע בנתיבים המוכרים לרשויות כצירי הברחה מרכזיים. המודיעין אישר כי כלי השיט והצוות שעליו היו מעורבים באופן פעיל במבצעי טרור וסחר בסמים בזמן זיהויים.

במהלך הפעולה המבצעית נהרג גבר אחד המוגדר כפעיל טרור בתחום הסמים. ממשרד המלחמה נמסר כי לא נגרמו פגיעות בקרב חיילי צבא ארצות הברית שהשתתפו במבצע. הפעולה היא חלק מרצף מבצעי תחת השם "חנית דרומית" המכוון נגד תשתיות ימיות של ארגוני פשיעה וטרור.

בתיעוד שפרסם משרד ההגנה האמריקני, נראה כי הטיל הראשון פספס את מטרתו, כאשר רק במספר טילים נוספים הצליחו הכוחות להכניע את כלי השיט.

צפו בתיעוד.

