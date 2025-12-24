היסטוריה של שקרים - נשיא וונצואלה בראיון לטלוויזיה מקומית ( צילום: מסך )

בעוד חבל החנק הצבאי והכלכלי של ארצות הברית מתהדק סביב צווארו של ניקולס מדורו, נראה כי הרודן מוונצואלה בוחר להגיב בתיאטרון פוליטי תלוש מהמציאות.

המצב סביב וונצואלה רחוק מלהיות רגוע. מטוסי F-35, מטוסי תובלה מסוג C-17 וכוחות עילית אמריקאיים, בהם ה"ריינג'רס" ורגימנט המבצעים המיוחדים ה-160, זורמים לבסיסים באזור הקריבי, למרות זאת, מדורו מנסה להקרין "רוגע". בשידור חי בטלוויזיה הממלכתית, הוא נראה רוקד סלסה עם רובוט דמוי אדם, תוך שהוא מכנה את ההנהגה בוושינגטון "מוחות משוגעים" ומפציר באמריקאים "להיות מאושרים כמו תולעים". אך מעבר לריקודים המביכים, מדורו החליט אתמול (שלישי) לחלטר כהיסטוריון, בניסיון לספק הצדקה אידיאולוגית לסירובו לגנות את זוועות חמאס. בנאום "היסטורי" הזוי, טען הרודן כי הוא "נוצרי של תפילה ומעשה" והכריז כי "אותו האיש" אבי הנצרות היה למעשה "ילד פלסטיני" ו"האנטי-אימפריאליסט הראשון".

מדורו רוקד עם רובוט ( צילום: רשתות חברתיות )

לדבריו, 'אותו האיש' נולד ב"בית לחם, פלסטין", גדל כנער פלסטיני ומת כ"רוח פלסטינית". השיא הגיע כאשר טען מדורו כי 'אותו האיש' נצלב והוצא להורג על ידי "האימפריה הספרדית" – קביעה מופרכת מיסודה, שכן האימפריה הספרדית הוקמה יותר מ-1,000 שנים לאחר צליבתו בידי הרומאים.

את ה"שיעור" הזה רתם מדורו כדי להצדיק את מעשי חמאס, אותם תיאר כביטוי של עם המנסה לממש את "זכויותיו ההיסטוריות".

נראה כי הדיקטטור הקדיש זמן רב מדי לקריאת רב-המכר הסאטירי של אסף וול, "ההיסטוריה של העם הפלשתיני". הספר, שהפך ללהיט באמזון לפני שהוסר מהמדפים, המכיל 120 דפים ריקים לחלוטין כסמל להיעדר היסטוריה פלסטינית עתיקה.

גם אם מדורו אכן לא יודע לקרוא, סביר להניח שהוא התמקד במשפט היחיד המופיע בתפתח הספר, ציטוט של דמותו של ג'ורג' קוסטנזה: "זה לא שקר, אם אתה באמת מאמין בזה". נראה שזוהי האסטרטגיה האחרונה של מדורו בעודו מבודד בזירה הבינלאומית: להאמין לשקרים של עצמו.