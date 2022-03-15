בעוד טבעת החנק של ארה"ב מתהדק סביבו, ניקולס מדורו משתעשע עם ההיסטוריה | בראיון חדשות מקומי הוא הכריז כי אבי הנצרות היה פלסטיני שנצלב על ידי האימפריה הספרדית | מסע הטרלול של רודן ונצואלה, החל כאשר סירב לגנות את מעשי הטבח של חמאס בישראל (חדשות בעולם)
יו"ר ועדת החוץ של ארה"ב הסנטור ג´ון קרי מודה כי נשלח לשכנע את ישראל שלא לתקוף באיראן. הסנטור בעל ההשפעה ג´ון קרי בא היום לישראל והספיק להיפגש כמעט על כל המי ומה בישראל, ובטרם יצא אמר: "אני מקווה שישראל לא תהיה פזיזה". ומה חושב על-כך נשיא המדינה שמעון פרס? דיווח מיוחד (צבא וביטחון)