כיכר השבת
דאגה בטהרן

משמרות המהפכה במבוכה: דליפת מידע חשפה מתקן תת-קרקעי חסוי

התיעוד שדלף חושף דלתות עמידות הדף, תאים חסיני פיצוץ ותשתיות אחסון תת-קרקעיות; אנליסטים מעריכים: המתקן משמש לבסיס כטב"מים או כמחסן נשק • משמרות המהפכה מכחישים קשר, אך ברקע כבר פורסמה דאגה מ"כשל אבטחה חמור" ומ"שחיתות מושרשת" (בעולם)

בסיס תת קרקעי באיראן (צילום: משמרות המהפכה)

פרסום סרטונים מתוך מתקן צבאי תת-קרקעי חסוי ב יצר סערה גדולה בטהראן, לאחר שגורם אזרחי שהיה מעורב בעבודות הבנייה באתר שיתף אותם ברשתות החברתיות, כך דווח באמצעי תקשורת בינלאומיים. התיעוד הלא-שגרתי, שהועלה לרשת החברתית ב-7 בנובמבר, חושף הצצה נדירה אל מעמקי התשתיות המבוצרות של איראן, ומעלה שאלות קשות אודות כשלים חמורים באבטחה המבצעית של המדינה.

הסרטונים, אשר ככל הנראה פורסמו בטעות כחומר שיווקי על ידי חברת קבלן, מתמחים בדלתות מחוזקות בפני הדף ובבניית מנהרות. הם מציגים תהליכי התקנה של דלתות ממוגנות, תאים חסיני פיצוץ ומתקני אחסון שנבנו בבטן האדמה, ונועדו לספק הגנה מפני תקיפות אוויריות אפשריות. אנליסטים בתחום המודיעין ממקורות גלויים מעריכים כי התשתית עשויה לשמש בפועל כבסיס קדמי לכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) או כמחסן נשק אסטרטגי.

View post on X

הכחשות וחשש מכשל ביטחוני

ארגון משמרות המהפכה האסלאמית, אשר נוהג להתפאר ב"ערי הטילים" התת-קרקעיות שלו, מיהר להתנער מהמתקן שדלף. דובר הארגון, עלי נאדרי, מסר בתחילת השבוע כי "לתמונות שהופצו אין כל קשר למנהרות הטילים והכטב"מים של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה".

עם זאת, באחד הקטעים שדלפו נראה דגל הנושא את סמלו של הצבא הסדיר, גוף המחזיק אף הוא במתקנים תת-קרקעיים, אך נמנע מלהגיב עד כה להדלפה.

האירוע מתרחש בתקופה רגישה עבור הממסד הצבאי בטהראן, אשר השקיע הון עתק במיגון נכסיו האסטרטגיים מפני איומים מצד גורמים כמו ישראל או ארצות הברית. ההדלפה עוררה דאגה בקרב פרשנים בנוגע לאמינות האבטחה האיראנית. אחסאן סולטאני, מומחה למזרח התיכון, טען כי התיעוד מהווה סיכום מדויק ל"שחיתות המשתוללת והמושרשת במבנה המנהלי של הרפובליקה האסלאמית"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר