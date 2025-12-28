מנהל מתקן צ'רנוביל, סרחיי טרקנוב, מוציא השבוע אזהרה חסרת תקדים: תחת מעטפת הפלדה האדירה שאמורה הייתה להגן על אירופה למשך מאה שנים "מבנה הכליאה של הכור הגרעיני הפגוע נמצא בסכנת קריסה ממשית". עשרה חודשים לאחר שרחפן רוסי פער חור בגג המבנה, טרקנוב מבהיר כי המתקן איבד את פונקציות הבטיחות הקריטיות שלו.

בראיון לסוכנות הידיעות הצרפתית, תיאר טרקנוב מציאות שבה כל תקיפה נוספת, גם אם לא תפגע ישירות במבנה, עלולה להוביל לאסון. לדבריו, נפילה של טיל עוצמתי כמו ה"איסקנדר" בסמוך למתקן תחולל "רעידת אדמה קטנה" באזור, כזו שהמבנה הפגוע לא יוכל לשאת. "אף אחד לא יכול להבטיח שמתקן המקלט יישאר על תילו לאחר מכן", הצהיר המנהל בדאגה.

החשש הגדול נובע מהעובדה שתחת המעטפת הפגועה ממתינים עדיין 200 טון של חומר רדיואקטיבי ביותר, אבק רעיל שעלול להתפשט לסביבה אם המבנה הפנימי יקרוס בעקבות חשיפתו המחודשת לפגעי מזג האוויר.

בעוד שבשטח נמצאו שרידי רחפן מסוג "שהאד" (נשק רוסי מתוצרת איראנית), בקרמלין מסרבים לקחת אחריות. דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכארובה, כינתה את האירוע "פרובוקציה מתוכננת של משטר קייב". מוסקבה ממשיכה להכחיש כל קשר למתקפה שגרמה לנזק הנאמד במאות מיליוני אירו, למרות שנתוני הרדאר והמסלול מצביעים על תקיפה מכוונת מצד כוחותיה.

מומחי גרעין, כמו שון ברני מגרינפיס אוקראינה, מגדירים את ההתנהלות הרוסית כ"טרור גרעיני מכוון נגד אוקראינה ואירופה", שנותר בשלב זה ללא ענישה הולמת.

שיקום הנזק שחולל רחפן שעלותו כ-50,000 דולר בלבד נאמד כעת בלמעלה מ-100 מיליון אירו ויימשך שנים, טרקנוב מעריך כי יידרשו שלוש עד ארבע שנים כדי להחזיר את פונקציות הבטיחות למבנה, בזמן שהסקרופג הישן והרעוע חשוף שוב לגשם ולרוחות.

"לא תכננו את המבנה הזה למלחמה", הודה המהנדס אריק שמימן, שעבד על הפרויקט במשך 15 שנים. "חשבנו ששום דבר לא יטוס מעל צ'רנוביל". כעת, כשהשמיים מעל הכור כבר אינם בטוחים, המנהל והצוות שלו נותרים חסרי אונים מול האפשרות שהפגיעה הבאה תהיה כנראה גם האחרונה.