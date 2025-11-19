כיכר השבת
מסוק אמריקאי?

ניווט עם מטקות: מסוק של חיל הים האיראני טס נמוך מעל נמל בושהר • צפו

תיעוד חדש שעלה לרשת מראה מסוק כבד של חיל הים האיראני מבצע מעבר בגובה נמוך במיוחד מעל נמל בושהר | מה הוא עשה שם, ואיך הוא קשור לאמריקאים? (העולם הערבי)

תיעוד המסוק האיראני (צילום: רשתות חברתיות)

תיעוד חדש שעלה לרשת מראה את מסוק ה‑RH‑53D Sea Stallion של חיל הים האיראני מבצע מעבר בגובה נמוך במיוחד מעל נמל בושהר. המסוק, ברישום 9‑2704, טס במה שנראה כמו תרגיל לוגיסטי או תצוגת כוח, כשהוא חולף קרוב למבנים ולמתרחצים בחוף.

ה‑RH‑53D הוא מסוק כבד אמריקאי שפותח במקור למשימות חילוץ, העברת מטען וניטור מוקשים ימיים. למרות שמקורו בצי האמריקאי, מספר מסוקים מדגם זה הגיעו ל עוד בשנות ה‑70, לפני המהפכה, ושירתו מאז בחיל הים האיראני.

חלק ממסוקי ה-RH-53D המבצעיים של איראן הם ככל הנראה כלים שנותרו מאחור לאחר "מבצע ציפורן הנשר" הכושל ב-1980. במבצע זה, שנועד לחלץ בני ערובה אמריקאים בטהראן, נטשו כוחות חמישה מסוקים במדבר איראן לאחר כישלון המשימה. מקורות טוענים כי איראן הפכה את תיקון המסוקים האמריקאים שנתפסו לעניין של גאווה לאומית והפכה אותם למבצעיים

המסוק ממשיך לטוס גם כיום בזכות תחזוקה מורכבת ושימור קפדני, אף על פי שמדובר בכלי ישן שמעל לגיל חמישים.

המעבר בגובה נמוך מעל נמל אסטרטגי כמו בושהר משדר הן יכולת מבצעית והן ניסיון להראות שליטה בתמרונים לוגיסטיים-ימיים, ומסמן 'למרבה האירוניה' את השילוב הייחודי של טכנולוגיה אמריקאית ותפעול מקומי איראני.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

