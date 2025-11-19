תיעוד חדש שעלה לרשת מראה את מסוק ה‑RH‑53D Sea Stallion של חיל הים האיראני מבצע מעבר בגובה נמוך במיוחד מעל נמל בושהר. המסוק, ברישום 9‑2704, טס במה שנראה כמו תרגיל לוגיסטי או תצוגת כוח, כשהוא חולף קרוב למבנים ולמתרחצים בחוף.

ה‑RH‑53D הוא מסוק כבד אמריקאי שפותח במקור למשימות חילוץ, העברת מטען וניטור מוקשים ימיים. למרות שמקורו בצי האמריקאי, מספר מסוקים מדגם זה הגיעו לאיראן עוד בשנות ה‑70, לפני המהפכה, ושירתו מאז בחיל הים האיראני.

חלק ממסוקי ה-RH-53D המבצעיים של איראן הם ככל הנראה כלים שנותרו מאחור לאחר "מבצע ציפורן הנשר" הכושל ב-1980. במבצע זה, שנועד לחלץ בני ערובה אמריקאים בטהראן, נטשו כוחות ארה"ב חמישה מסוקים במדבר איראן לאחר כישלון המשימה. מקורות טוענים כי איראן הפכה את תיקון המסוקים האמריקאים שנתפסו לעניין של גאווה לאומית והפכה אותם למבצעיים

המסוק ממשיך לטוס גם כיום בזכות תחזוקה מורכבת ושימור קפדני, אף על פי שמדובר בכלי ישן שמעל לגיל חמישים.

המעבר בגובה נמוך מעל נמל אסטרטגי כמו בושהר משדר הן יכולת מבצעית והן ניסיון להראות שליטה בתמרונים לוגיסטיים-ימיים, ומסמן 'למרבה האירוניה' את השילוב הייחודי של טכנולוגיה אמריקאית ותפעול מקומי איראני.