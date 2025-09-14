מסוקי אפאצ'י אמריקנים מתגרים ברוסיה: תרגיל ענק בגבול בלארוס

מסוקי AH-64 אפאצ'י של הדיוויזיה המשוריינת ה-1 בצבא ארה"ב השתתפו בימים האחרונים בתרגיל ירי חי ותקיפות לעומק בליטא, במרחק קצר מהגבול עם בלארוס – בעלת בריתה של רוסיה.

האימון כלל סימולציות קרביות נגד מטרות אויב בתרחיש של קרב מהיר, במטרה להדגיש את המחויבות האמריקנית להגנה על האגף המזרחי של נאט"ו ובתיאום מלא עם בעלות הברית באזור. לפי דיווח Defense Blog, הטייסים ביצעו ירי חי במהלך התרגיל, תוך הדגשת עוצמת האש ויכולת תגובה מהירה של מסוקי האפאצ'י.

במקביל, ברוסיה ובלארוס נפתח תרגיל ZAPAD 25 בהשתתפות כ-30,000 חיילים, שמודיעין ליטא רואה בו הפגנת כוח נועז, במיוחד לנוכח קרבתו לאימונים האמריקניים.

מאז 2022 מציבה ארה"ב כוחות וכלי טיס במדינות הבלטיות – ליטא, לטביה ואסטוניה – כחלק מתרגילים משותפים שמטרתם לחזק את מוכנות נאט"ו ולספק מענה מהיר במצבי משבר. מסוקי האפאצ'י ממלאים תפקיד מרכזי בזכות עוצמת האש שלהם ויכולת התגובה המהירה, מה שהופך אותם לכלי מפתח בהגנה על האזור.

בהודעת הפנטגון נמסר: "כוחות האוויר האמריקניים מוצבים במזרח אירופה כדי לחזק את רמת המוכנות המבצעית של נאט"ו ולפעול בתיאום מלא עם צבאות האזור."