כיכר השבת
מכת דם

החופים נצבעו באדום: התעלומה מאחורי טונות השרימפס המתים נפתרה

מראה סוריאליסטי הכה בתושבי מחוז דופאר בעומאן, כאשר טונות של שרימפס שטפו את החופים וצבעו אותם באדום עז | בעוד רבים חששו מאסון אקולוגי מעשה ידי אדם, המציאות המדעית שהתבררה מפתיעה ומרגיעה הרבה יותר (העולם הערבי)

החופים נצבעו בדם - עומאן
החופים נצבעו בדם - עומאן| צילום: צילום: רשתות חברתיות
החופים נצבעו בדם - עומאן (צילום: רשתות חברתיות)

משרד החקלאות, הדגה ומשאבי המים בעומאן הבהיר כי המחזה המרהיב והמזעזע כאחד הוא למעשה תופעת טבע מחזורית המתרחשת אחת לשנה עד שלוש שנים באזור הים הערבי. בניגוד לחששות הראשוניים מפני זיהום ימי חמור או תופעת "הגאות האדומה", הממצאים הראשוניים אישרו כי מדובר בתהליך טבעי לחלוטין.

הגורם המפתיע מאחורי התמותה ההמונית הוא מחסור בולט ברמות החמצן במים, שגרם לשרימפס להיחנק. זרמי ים חזקים דחפו את השרימפס המוחלשים לעבר מים רדודים, שם הם הפכו פגיעים למותם על החוף.

המסקנה הסופית מתחזקת לאור העובדה שרק השרימפס נפגעו ולא יצורים ימיים אחרים, מה שמוכיח כי אין מדובר ברעלנים במים אלא בתגובה של מין ספציפי לשינויים ברמות החמצן. כך, מה שנראה במבט ראשון כאסון סביבתי התברר כעדות נוספת לעוצמתו של הטבע ולמחזוריותו המרתקת בחופי עומאן ותימן.

רץ ברשתשרימפסעומאןמכת דם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר