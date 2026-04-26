החופים נצבעו באדום: התעלומה מאחורי טונות השרימפס המתים נפתרה

משרד החקלאות, הדגה ומשאבי המים בעומאן הבהיר כי המחזה המרהיב והמזעזע כאחד הוא למעשה תופעת טבע מחזורית המתרחשת אחת לשנה עד שלוש שנים באזור הים הערבי. בניגוד לחששות הראשוניים מפני זיהום ימי חמור או תופעת "הגאות האדומה", הממצאים הראשוניים אישרו כי מדובר בתהליך טבעי לחלוטין.

הגורם המפתיע מאחורי התמותה ההמונית הוא מחסור בולט ברמות החמצן במים, שגרם לשרימפס להיחנק. זרמי ים חזקים דחפו את השרימפס המוחלשים לעבר מים רדודים, שם הם הפכו פגיעים למותם על החוף.

המסקנה הסופית מתחזקת לאור העובדה שרק השרימפס נפגעו ולא יצורים ימיים אחרים, מה שמוכיח כי אין מדובר ברעלנים במים אלא בתגובה של מין ספציפי לשינויים ברמות החמצן. כך, מה שנראה במבט ראשון כאסון סביבתי התברר כעדות נוספת לעוצמתו של הטבע ולמחזוריותו המרתקת בחופי עומאן ותימן.