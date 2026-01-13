ימנע את התקיפה האמריקנית? האזהרה החריגה של מדינות ערב לטראמפ

ברקע ההסלמה ברטוריקה מצד הבית הלבן ובכירים בממשל טראמפ, סעודיה, קטאר ועומאן אמרו לבית הלבן שניסיון להפיל את המשטר האיראני יזעזע את שוקי הנפט ויפגע בסופו של דבר בכלכלת ארה"ב, כך דווח הערב (שלישי) בוול סטריט ג׳ורנל.

בתוך כך, לפני שעה קלה אמר הנשיא טראמפ כי הוא "שומע מספרים שונים על מספרי ההרוגים", וכי "המשטר האיראני ישלם מחיר כבד". טראמפ הוסיף והצהיר כי "לא ייפגש עם בכירים איראנים".

הנשיא פנה למפגינים באיראן ואמר: "המוחים האיראנים האמיצים. השתלטו על המוסדות, קחו את שמות המנהיגים שלכם - הם ישלמו מחיר כבד. העזרה בדרך". לסיום קרא למוחים: "תהפכו את איראן לגדולה שוב".

מוקדם יותר טראמפ נשאל במהלך סיור במפעל של חברת "פורד" בדטרויט למה התכוון כשאמר שהעזרה למפגינים באיראן "בדרך", והשיב: "אתם תגלו בקרוב". בנוסף, אמר כי "זה רעיון טוב שאמריקנים יעזבו את איראן".

במקביל, צרפת קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן בהקדם האפשרי, גם סין קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן. עד כה, טאיוואן, סינגפור, בריטניה, גרמניה, הודו, ניו זילנד, יפן, אירלנד, צרפת, וקנדה קראו לאזרחיהן לעזוב את איראן.