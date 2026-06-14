כיכר השבת
טייס ונוסע נהרגו

אסון על המסלול: המטוס נחת נחיתת חירום - והפך לכדור אש ענקי | תיעוד מטורף

טרגדיה על המסלול: מטוס ה-Gulfstream G200 ‏(N318JK) שהמריא בסוף השבוע מנמל התעופה לה רומנה (LRM) ברפובליקה הדומיניקנית היה בדרכו לאוסטין, טקסס, אך זמן קצר לאחר ההמראה דיווח הצוות על תקלה טכנית והכריז מצב חירום | במהלך הגישה לנחיתת החירום המטוס התרסק לפני שהצליח להגיע למסלול | הטייס והקצין הראשון נהרגו | צפו בתיעודים מהזירה הקשה והרגעים הדרמטיים (תעופה)

רגעי הנחיתה הכושלים - וההתרסקות
רגעי הנחיתה הכושלים - וההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
רגעי הנחיתה הכושלים - וההתרסקות
רגעי הנחיתה הכושלים - וההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מאמצי הכיבוי לאחר ההתרסקות
מאמצי הכיבוי לאחר ההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
התרסקות מטוסנחיתת חירוםהרפובליקה הדומיניקנית
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