טייס ונוסע נהרגו
אסון על המסלול: המטוס נחת נחיתת חירום - והפך לכדור אש ענקי | תיעוד מטורף
טרגדיה על המסלול: מטוס ה-Gulfstream G200 (N318JK) שהמריא בסוף השבוע מנמל התעופה לה רומנה (LRM) ברפובליקה הדומיניקנית היה בדרכו לאוסטין, טקסס, אך זמן קצר לאחר ההמראה דיווח הצוות על תקלה טכנית והכריז מצב חירום | במהלך הגישה לנחיתת החירום המטוס התרסק לפני שהצליח להגיע למסלול | הטייס והקצין הראשון נהרגו | צפו בתיעודים מהזירה הקשה והרגעים הדרמטיים (תעופה)
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