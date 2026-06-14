בית המשפט המחוזי בסיאול גזר ביום שישי האחרון 30 שנות מאסר על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק יאול.

השופטים קבעו כי יון קשר קשר לביצוע חדירת כטב"מים לשטח צפון קוריאה באוקטובר 2024, מהלך שנועד להסלים את המתיחות בין המדינות ולשמש כתירוץ להכרזת המשטר הצבאי הכושלת שלו.

התובעים המיוחדים טענו כי המבצע לא רק ערער את ביטחון המדינה אלא גם הוביל לדליפת מידע מסווג על יכולות צבאיות לאחר שהכטב"מים התרסקו בשטח הצפון. יון הורשע בעבירות חמורות של סיוע לאויב וניצול לרעה של סמכות.

גזר דין זה מתווסף לעונש מאסר עולם שנגזר על יון כבר בפברואר האחרון בגין הובלת מרד נגד הפרלמנט. יון, שהודח מתפקידו בשנה שעברה, הכחיש את כל ההאשמות נגדו.

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עורכי דינו טענו כי שיגור הכטב"מים היה תגובה לבלוני האשפה ששלחה צפון קוריאה, ולא חלק ממהלך פוליטי. למרות זאת, בית המשפט קבע כי מדובר בניסיון "לפברק תנאי מלחמה". יון, שנמצא כעת במעצר, רשאי לערער על פסק הדין.