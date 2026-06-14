כיכר השבת
דרמה בדרום קוריאה

כמעט גרם למלחמת עולם: 30 שנות מאסר לנשיא ששלח כטב"מים לצפון קוריאה

בית המשפט בסיאול גזר עונש כבד על יון סוק יאול, שהורשע בניסיון לייצר "תנאי מלחמה" כתירוץ למשטר צבאי | המהלך המסוכן, שכלל חדירת כטב"מים לפיונגיאנג, הוביל להרשעתו בסיוע לאויב ובניצול לרעה של סמכותו (חדשות בעולם)

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק יאול (צילום: שאטרסטוק )

בית המשפט המחוזי בסיאול גזר ביום שישי האחרון 30 שנות מאסר על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק יאול.

השופטים קבעו כי יון קשר קשר לביצוע חדירת כטב"מים לשטח צפון קוריאה באוקטובר 2024, מהלך שנועד להסלים את המתיחות בין המדינות ולשמש כתירוץ להכרזת המשטר הצבאי הכושלת שלו.

התובעים המיוחדים טענו כי המבצע לא רק ערער את ביטחון המדינה אלא גם הוביל לדליפת מידע מסווג על יכולות צבאיות לאחר שהכטב"מים התרסקו בשטח הצפון. יון הורשע בעבירות חמורות של סיוע לאויב וניצול לרעה של סמכות.

גזר דין זה מתווסף לעונש מאסר עולם שנגזר על יון כבר בפברואר האחרון בגין הובלת מרד נגד הפרלמנט. יון, שהודח מתפקידו בשנה שעברה, הכחיש את כל ההאשמות נגדו.

עורכי דינו טענו כי שיגור הכטב"מים היה תגובה לבלוני האשפה ששלחה צפון קוריאה, ולא חלק ממהלך פוליטי. למרות זאת, בית המשפט קבע כי מדובר בניסיון "לפברק תנאי מלחמה". יון, שנמצא כעת במעצר, רשאי לערער על פסק הדין.

מלחמהצפון קוריאהקים ג'ונג אוןדרום קוריאהכטבמ"ים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר