המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין ( צילום: צפון קוריאה )

נשיא סין, שי ג'ינפינג, הגיע הבוקר (שני) לפיונגיאנג לביקור מדיני בן יומיים, כשהוא מלווה ברעייתו ובכירי ממשלו. קבלת הפנים בכיכר קים איל סונג הייתה מפוארת במיוחד: משמר כבוד, להקה צבאית שביצעה את המנוני שתי המדינות, ומטח של 21 פגזי כבוד שהרעידו את הבירה הצפון-קוריאנית.

שי הצהיר עם נחיתתו כי היחסים בין המדינות נמצאים ב"נקודת התחלה היסטורית חדשה", והבטיח להעמיק את שיתוף הפעולה בכל התחומים.

המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין - צילום: צפון קוריאה המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין | צילום: צילום: צפון קוריאה 10 10 0:00 / 0:16

הביקור נערך בתזמון קריטי, כאשר צפון קוריאה מהדקת את קשריה הצבאיים עם רוסיה, כולל שליחת כוחות ונשק למלחמה באוקראינה. אחותו של הדיקטטור בנאום לוחמני: "לעולם לא נתפרק מנשק גרעיני" אריה רוזן | 13:31

המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין - צילום: צפון קוריאה המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין | צילום: צילום: צפון קוריאה 10 10 0:00 / 0:18

מומחים מעריכים כי סין מבקשת להחזיר לעצמה את ההשפעה על פיונגיאנג ולהבטיח את האינטרסים האסטרטגיים שלה בצפון-מזרח אסיה אל מול בריתות ארה"ב באזור. סין וצפון קוריאה, יחד עם רוסיה ואיראן, חולקות אינטרס משותף: החלשת הכוח האמריקאי וערעור הבריתות המערביות.

הצל הגרעיני מלווה את הפסגה

ערב הגעתו של שי, פיונגיאנג דאגה "להפגין שרירים" עם חשיפת תוכניות לבניית משחטת טילים חדשה ואישור מחדש של מעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני.

קים אמש עם ראשי הפץ הגרעיניים שלו ( צילום: צפון קוריאה )

על פי הערכות, צפון קוריאה מחזיקה כיום בכ-60 ראשי נפץ גרעיניים וממשיכה להגביר את ייצור החומרים לבקיעה גרעינית. קים ג'ונג און שואף להשיג הכרה בינלאומית במעמדו הגרעיני כדי לדרוש את הסרת הסנקציות הכלכליות שהטיל האו"ם.

המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין - צילום: צפון קוריאה המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין | צילום: צילום: צפון קוריאה 10 10 0:00 / 0:32

העולם ימשיך לעקוב מקרוב אחרי תוצאות השיחות בין שני המנהיגים, שכן כל סיכום ביניהם עשוי להשפיע ישירות על היציבות הביטחונית לא רק באסיה, אלא בעולם כולו.