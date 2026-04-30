חסידות בעלזא חתמה השבוע ועידת חינוך היסטורית ורחבת היקף, שאיחדה תחת קורת גג אחת את כלל צמרת עולם החינוך של החסידות מרחבי תבל. הוועידה, שנערכה בין הימים י"א - י"ג אייר במלון 'ציפורי' בירושלים, אורגנה על ידי 'ועד משמרת החינוך' בסיוע אגף 'להרבות ולהיטיב' של סיעת 'מחזיקי הדת'.

במשך שלושה ימים, התוועדו יחד ראשי ישיבות לצעירים, מנהלים רוחניים של תלמודי תורה מכל רחבי הגולה, לצד המנכ"לים הגשמיים וחברי הוועדות החינוכיות, במטרה אחת: הצמחת דורות של בעלי תורה ויראי שמיים בדרך המסורה.

הוועידה התנהלה במודל ייחודי: לצד מושבים משותפים לכלל הדרג הרוחני והגשמי, נערכו קבוצות דיון נפרדות לפי תחומי התמחות. ראשי הישיבות לחוד, מנהלי התלמודי תורה לחוד ואנשי המנהלה לחוד, כשכל קבוצה מקבלת כלים מקצועיים והדרכה ספציפית לצרכיה.

מחזה מרגש נרשם כאשר ראשי ישיבות ויועצים ישבו בצוותא עם מנהלים גשמיים, מתוך הבנה כי "אם אין קמח אין תורה", ושילבו כוחות כדי למקסם את איכות החינוך והתנאים הניתנים לתלמידים.

גולת הכותרת של הוועידה הייתה השתתפותו הפעילה של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. הרה"צ שהה במלון יחד עם אנשי החינוך לאורך כל ימי הוועידה, נטל חלק בדיונים ואף חיווה את דעתו בענייני החינוך הסבוכים שעלו על הפרק.

ביומה השני של הוועידה מסר הרה"צ את המשא המרכזי במשנת החינוך על פי דרך אדמו"רי בית בעלזא, והרחיב בדבריו על מהות עבודת המחנך בדורנו.

רגעי השיא נרשמו בערבו של יום רביעי, כאשר מאות המשתתפים עלו למעון הקודש של האדמו"ר מבעלזא. לאחר תפילת ערבית, ערך האדמו"ר טיש לחיים בסלון הגדול בביתו נאוה קודש.

האדמו"ר נשא מדברות קודשו בפני המחנכים, הודה להם על הטרחה שבהגעתם מרחוק ושיבח את מסירותם בחינוך הבנים ב"בעלזער וועג". בתוך דבריו הדגיש הרבי את חשיבות ההסבר והשיח עם הדור הצעיר: "כאשר משוחחים ומסבירים באופן הראוי, יהיו כל ימי חייהם 'חסידישער יונגעלייט' המחנכים את בתיהם בדרך התורה והחסידות, ואם יעשו כן נזכה להקביל פני משיח צדקנו".

עם סיום המעמד, עברו כלל המשתתפים לקבל את תשורת הקודש, הסידור החדש "עבודת השם". והאדמו"ר האציל מברכות קדשו לכל אחד ואחד.

הוועידה נחתמה היום בשעות אחר הצהריים, כאשר המחנכים יוצאים בתחושת שליחות מחודשת ובכלים מעשיים להמשך מלאכת הקודש בכל קצווי תבל.