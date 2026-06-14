משרד הבריאות מפרסם היום (ראשון) את עיקרי ממצאי ועדת הבדיקה שמונתה לבחון את נסיבות הטיפול שניתן במסגרת הליך שהוצג כ"טיפול חמלה" בבית החולים מעיניי הישועה בבני ברק.

הוועדה הוקמה ע"י נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים במשרד הבריאות, לאחר תלונה שהוגשה לנציבות בנושא. "בהתאם לדוח, משרד הבריאות ימשיך בבחינת התנהלות המוסדות והגורמים המעורבים, להפקת הלקחים הנדרשים לצורך שמירה על בטיחות המטופלים ולאכיפת ההנחיות בכל הנוגע לטיפולים רפואיים. לאחר קבלת התייחסות הגורמים לממצאי הדוח, ינקוט המשרד בצעדים העומדים לרשותו בנושא", נמסר ממשרד הבריאות.

הועדת מונתה בעקבות מקרה שבו ניתן למטופל טיפול בתכשיר ניסיוני במסגרת של "טיפול חמלה", כאשר הטיפול התבצע בניגוד להנחיות הרפואיות המקובלות וללא עמידה בדרישות הרגולטוריות הנדרשות. כך לפי הודעת משרד הבריאות.

המטופל, כבן 84, אובחן עם סרטן לבלב מתקדם עם גרורות, פנה לקבלת טיפול בתכשיר ניסיוני Gammora של חברת תרופות, כאשר הטיפול ניתן בפברואר 2019 כ"טיפול חמלה" ללא אישור משרד הבריאות. במהלך הטיפול פיתח המטופל תסמינים נוירולוגיים פתאומיים. הטיפול הופסק לבקשת המשפחה והמטופל נפטר מספר שבועות לאחר מכן.

במסגרת בחינת האירוע נבדקה התנהלות ועדת הלסינקי והליכי האישור שננקטו בבית החולים, לרבות אופן בחינת הבקשה, היבטי רגולציה של ההכנה, אישור הטיפול והשימוש בתכשיר, התנהלות הגורמים המעורבים ועמידתם בנהלים ובהנחיות משרד הבריאות.

מסקנות הוועדה העלו כי הטיפול בוצע שלא כדין תוך ליקויים משמעותיים. הוועדה קבעה כי הטיפול לא עמד בתנאים של אף אחד מהמסלולים החוקיים הקיימים, בהם ניסוי רפואי, טיפול דחוף או טיפול חמלה, לא אושר על ידי משרד הבריאות ובוצע תוך הפרת הוראות החוק ונהלי המשרד ומסירת מידע מטעה לוועדה. כמו כן נמצא כי התכשיר לא אושר לשימוש בבני אדם ואישור היבוא לארץ ניתן בהתאם להצהרה שייעודו לשימוש מעבדתי בלבד, כפי שמצוין במפורש גם בדפי המידע של היצרן, כך שהסבתו לטיפול בבני אדם נעשה שלא כדין, והכנתו נעשתה על ידי גורמים ללא הכשרה מתאימה.

בנוסף, הוועדה מצאה כי קיימים ליקויים משמעותיים בתהליכי האישור, הבקרה והפיקוח שנדרשו ע"י בית החולים, כאשר האישור שניתן בו הסתמך על אישור שניתן למטופל אחר בבית החולים איכילוב. הוועדה קבעה כי מדובר בכשלים שנעשו במודע ולא בליקוי מערכתי.

עם זאת, מסקנות הוועדה מדגישות כי על אף חומרת הממצאים, אין אפשרות לשלול או לקבוע בוודאות גבוהה האם כשלים אלו גרמו להחמרה במצב המטופל. שכן קיימת סבירות שהמטופל נפטר בשל החמרה במצבו הרפואי והתקדמות מחלתו.

דוח הוועדה מדגיש את חשיבות העמידה בהליכים הרגולטוריים המיועדים להבטיח בטיחות המטופלים, גם במצבים של מחלות קשות שבהן המשפחות מחפשות פתרונות טיפוליים.