דבריו של דובר צה"ל
"בשעות האחרונות", כך חשף כעת דובר צה"ל אפי דפרין: "נצפתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור חיזבאללה".
לדברי דובר צה"ל: "חיזבאללה תכנן להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות".
"צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה. מערך ההגנה האווירית וכוחות צה״ל הפרוסים בגבולות ערוכים, דרוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה", מסר דפרין.
לסיום אמר דובר צה"ל: "צה״ל מבקש לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה נגד מדינת ישראל".
