כיכר השבת
נערכים למטח כבד | צפו

דובר צה"ל חשף: זה מה שזוהה בשעות האחרונות במערכת הביטחון בנוגע ללבנון

"חיזבאללה תכנן להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות", כך מסר לפני זמן קצר דובר צה"ל אפי דפרין | צפו בדבריו והאזהרה ששיגר (חדשות מלחמה)

דבריו של דובר צה"ל
דבריו של דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
דבריו של דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל )

"בשעות האחרונות", כך חשף כעת דובר צה"ל אפי דפרין: "נצפתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור ".

לדברי דובר צה"ל: "חיזבאללה תכנן להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות".

"צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה. מערך ההגנה האווירית וכוחות צה״ל הפרוסים בגבולות ערוכים, דרוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה", מסר דפרין.

לסיום אמר דובר צה"ל: "צה״ל מבקש לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה נגד מדינת ישראל".

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

