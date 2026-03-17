משעשע
כבר הפך לטרנד: אזרח איראני עמד במחסום של כוחות הבסיג' - וגרם להם לברוח | צפו
בחסות המלחמה והכתישה האווירית של חיל האוויר נגד מחסומים וריכוזים של כוחות הבסיג', באיראן החל לפרוח טרנד של אזרחים המבהילים אנשי הבסיג' עם השמעת קולות רחפן מתקרב - מה שגורם להם להימלט בבהלה ולנוס על נפשם | היום (שלישי) הופץ תיעוד משעשע ברשתות החברתיות בו נראה אזרח שעמד במחסום דרכים והשמיע קול של רחפן מרדיו הרכב שלו - מה שגרם לכוח במחסום של הבסיג’ לברוח לאחר ששמעו את הקול | צפו (בעולם)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות
סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il
.
