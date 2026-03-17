• איראן שיגרה הלילה מטחי טילים לעבר מדינת ישראל. מיליוני ישראלים במרכז הארץ ובשפלה נכנסו למרחבים מוגנים, השיגורים יורטו ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• במקביל, צה״ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

• בתרחישי המלחמה שנערכו בבית הלבן הוכנסו מראש 'נקודות יציאה' שיאפשרו לנשיא דונלד טראמפ להכריז על סיום הלחימה אם יבחר בכך, לצד אפשרויות להגברת האש על איראן במקרה שהנשיא יבחר בכך, כך דווח ב-NBC.

• במהלך הלילה התפוצץ כטב"ם ששוגר מאיראן לעבר שגרירות ארה"ב בעיראק.

עדכונים שוטפים

08:15: צה"ל מרחיב את התמרון בלבנון| דובר צה"ל הודיע כי אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

08:00: הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו כי אדם אחד נהרג משבר יירוט באבו דאבי.

07:45: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם בהתייחסות למנהיגי מדינות אירופה המסרבים להצטרף להגנה על מצר הורמוז: "לבעלי בריתנו באירופה וברחבי המזרח התיכון: אם אינכם מאמינים שאיראן עם נשק גרעיני תהיה בסופו של דבר מלחמתכם - פספסתם הרבה".

07:20: מדינות המפרץ לוחצות על נשיא ארה"ב טראמפ להחריף את התקיפות נגד איראן מחשש להתחזקות עתידית שלה, כך דווח ברויטרס.

07:00: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע מוקדם יותר הבוקר כי הוא פעל ליירט מתקפת טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.

06:45: דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי לתושבים בלבנון: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובמיוחד לתושבי הכפר ערב אלגל. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

"אנו קוראים לתושבי המבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובבניינים הסמוכים: אתם נמצאים ליד מבנה המשמש את חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות".

06:15: אזעקות הפעלו בזרעית שבגליל העליון בשל שיגור מלבנון.

06:00: דובר צה"ל הודיע הלילה כי צלפי יחידה 636 חיסלו מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך לסינג׳יל שבחטיבת שומרון.