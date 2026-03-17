כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים

LIVEשיגורים מאיראן למרכז הארץ | מיליונים נכנסו למקלטים | צה"ל בגלי תקיפות נרחבים בטהרן ולבנון

אזעקות הופעלו במרכז ובשפלה בשל שיגורים מאיראן | מיליונים נכנסו למרחב המוגן | בחסדי ה' לא היו נפגעים | חיל האוויר פתח בגלי תקיפות נרחבים בטהראן ובביירות | דיווח: יועציו של טראמפ הציגו לו 'נקודות יציאה' מהמלחמה לצד אפשרויות של הסלמה | כטב"ם ששוגר מאיראן התפוצץ בשגרירות ארה"ב בבגדאד (צבא)

מערב איראן (צילום: לפי סעיף 27א)

החדשות המרכזיות מהלילה והבוקר

שיגרה הלילה מטחי טילים לעבר מדינת ישראל. מיליוני ישראלים במרכז הארץ ובשפלה נכנסו למרחבים מוגנים, השיגורים יורטו ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• דובר הודיע לפנות בוקר כי צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• במקביל, צה״ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

• בתרחישי המלחמה שנערכו בבית הלבן הוכנסו מראש 'נקודות יציאה' שיאפשרו לנשיא להכריז על סיום הלחימה אם יבחר בכך, לצד אפשרויות להגברת האש על איראן במקרה שהנשיא יבחר בכך, כך דווח ב-NBC.

• במהלך הלילה התפוצץ כטב"ם ששוגר מאיראן לעבר שגרירות בעיראק.

עדכונים שוטפים

08:15: צה"ל מרחיב את התמרון בלבנון| דובר צה"ל הודיע כי אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

08:00: הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו כי אדם אחד נהרג משבר יירוט באבו דאבי.

07:45: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם בהתייחסות למנהיגי מדינות אירופה המסרבים להצטרף להגנה על מצר הורמוז: "לבעלי בריתנו באירופה וברחבי המזרח התיכון: אם אינכם מאמינים שאיראן עם נשק גרעיני תהיה בסופו של דבר מלחמתכם - פספסתם הרבה".

07:20: מדינות המפרץ לוחצות על נשיא ארה"ב טראמפ להחריף את התקיפות נגד איראן מחשש להתחזקות עתידית שלה, כך דווח ברויטרס.

07:00: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע מוקדם יותר הבוקר כי הוא פעל ליירט מתקפת טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.

06:45: דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי לתושבים בלבנון: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובמיוחד לתושבי הכפר ערב אלגל. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

"אנו קוראים לתושבי המבנה המסומן באדום במפה המצורפת ובבניינים הסמוכים: אתם נמצאים ליד מבנה המשמש את חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות".

06:15: אזעקות הפעלו בזרעית שבגליל העליון בשל שיגור מלבנון.

06:00: דובר צה"ל הודיע הלילה כי צלפי יחידה 636 חיסלו מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך לסינג׳יל שבחטיבת שומרון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

