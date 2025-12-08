22,000 פצועים מאז שמחת תורה | 58% מתמודדים עם פגיעה נפשית 

אגף השיקום במשרד הביטחון מעדכן הבוקר (שני), לרגל יום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון, כי 82,400 פצועים ופצועות מטופלים באגף, 31,000 מתוכם הם מתמודדי נפש ופוסט-טראומה.

כ-22,000 פצועים נקלטו מאז מתקפת הפתע בשמחת תורה, 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית, 63% משרתי מילואים, ו-49% צעירים מתחת לגיל 30. על פי ההערכות עד סוף 2026 ייקלטו 10,000 פצועים נוספים לטיפול באגף, מרביתם מתמודדי נפש.

על פי ההערכות במשרד הביטחון, בשנת 2028 יטפלו באגף בכ-100,000 פצועים, 50% מהם מתמודדי נפש.

במשרד הביטחון ציינו כי: "לאור היקפי הפצועים והאתגר הלאומי, יזם משרד הביטחון בשיתוף משרד האוצר ועדה ציבורית בראשות פרופ׳ מור יוסף, לבחינת הרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי צה"ל.

"האגף מרחיב את המעטפת הטיפולית הרפואית והנפשית לפצועים ומימוש זכויותיהם, תקציבו זינק ב-53% ועומד על 8.3 מיליארד ש"ח, מחציתו (4.1 מיליארד ש"ח) מוקדש למענים למתמודדי הנפש המהווים כשליש מהמטופלים".

יצוין כי בשנה החולפת הוכפל מספר הטיפולים הנפשיים שמעניק האגף; נרשמה עלייה של כ-50% במימוש טיפולים אלטרנטיביים ועליה של כ-80% בפניות לקו הסיוע "נפש אחת".