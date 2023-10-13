אני מקבלת הרבה פניות ושאלות מהורים: לאן לפנות אם הילד שלי נפגע? מי יכול לעזור לי אם אני נפגעתי? איפה אשפר לקבל סיוע משפטי לנפגעים? עם מי אפשר להתייעץ אם ההתנהגות של הילד שלי חריגה? כל התשובות בכתבה (הורים וילדים)
בשכונת בית ישראל בירושלים אירע בשעה האחרונה פיצוץ של בלון גז סמוך למבנה המאוכלס באזרחים. כתוצאה מהפיצוץ: דירה עלתה באש, ומספר דיירים נפגעו קל. כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על הלהבות. שמוליק אברהם, שגר בסמוך מתאר: "זה היה נראה כמו פיגוע, אנשים היו מבוהלים" (בארץ)
עשרה בני אדם נפגעו קל משאיפת עשן, במהלך שריפה שפרצה הבוקר בבניין בתי המשפט השלום והמחוזי בתל אביב. עשרות כונני איחוד הצלה טיפלו במסירות ב- 10 נפגעים באורח קל, כשחמישה מתוכם פונו לבית החולים איכילוב הקרוב. צפו בתמונות: הדרמה בזירת האירוע, הבוקר (חדשות)
עשרות ילדים חולים בשילוב ילדים שבתיהם נפגעו באסון הכרמל השתתפו ביום כיף באזור ים המלח שנערך ע"י עמותת "לתת תקווה". בין היתר, ביקרו הילדים בגן החיות התנ"כי בירושלים, לאחר מכן המשיכו לעבר הכותל המערבי. משם המשיכו הילדים לטיול ג´יפים מיוחד שאורגן עבורם באזור מצדה וים המלח
הרגעה במיר ברכפלד, לאחר שמוקדם יותר התקבל דיווח על דליפת גז חריפה בישיבה שבמודיעין עילית. בירור העלה כי ה"גז" מקורו ברימון גז מדמיע, מה שגרר אחריו עשרות פגועים קל - בעיקר מצריבות בעיניים, בשעה זו מתפזרים כוחות ההצלה הרבים שהוזרמו למקום, ובחורי הישיבה חוזרים ללימודם (חרדים)