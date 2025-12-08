לפני כשבוע וחצי פשטו בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים ועצרו לחקירה ארבעה חשודים, שחלקם הועסקו כמאבטחים מטעם חברת אבטחה חיצונית, ביישוב גבעת זאב הסמוך לירושלים.

עם המעבר למעצרים, הפכה חקירה סמויה המתנהלת מזה מספר חודשים בימ"ר לגלויה, וחקירה שהייתה עד הבוקר תחת צו איסור פרסום.

על פי חשד המשטרה, פעלו המאבטחים המעורבים, באופן שיטתי זאת לאחר שנוצר קשר למימוש עבירות פליליות חמורות אלו, בין המאבטחים לבין מספר תושבי הרשות הפלסטינית, זאת במטרה לאפשר 'מעבר חופשי' לשוהים בלתי חוקיים, תוך עקיפתו של מעבר הסינון והבידוק הביטחוני 'עופר'.

מהחקירה עולה החשד כי לאחר הסתננותם לשטח ישראל, עלו השב"חים בכביש 443 לכלי רכב נושאי לוחית זיהוי ישראלית שהמתינו להם.

כלי רכב אלו לאחר מכן נסעו יחד עם אותם מסתננים דרך שער הכניסה לשכונת אגן איילות בגבעת זאב, שער שנועד לתושבי המקום ובו מוצבים מאבטחים, ובכך עוקפים באין מפריע את מחסום הבידוק הביטחוני, ודרכם של השב"חים להגיע לכל שטח מדינת ישראל, הפכה לחופשית.

חוקרי המשטרה מעריכים כי בתמורה לסיוע זה של אותם מאבטחים, שלשלו החשודים סכומי כסף בסך כולל של עשרות אלפי שקלים.

עוד עלה בחקירה, כי חלק מאותם שוהים בלתי חוקיים שנכנסו בסיוע זה של המאבטחים ונוספים, הועסקו במקומות שונים ושם אותרו ונתפסו על ידי השוטרים. לא אחת, מקומות אלו נסגרו בהתאם להחלטת המשטרה בגין העסקת שב"ח.

במסגרת החקירה עד כה, נחקרו בפרשה מספר רב של מעורבים, מתוכם נעצרו 7 חשודים- 2 תושבי שטחים ו-5 מאבטחים תושבי צפון הארץ ויישוב סמוך לירושלים בשנות ה-20, ה-30 וה-40 לחייהם, ומעצרם הוארך מעת לעת, בחשד לעבירות שוחד ועבירות על חוק הכניסה לישראל.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת לילות כימים למיגור הסתננות שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל, במטרה להגביר את ביטחון אזרחי ישראל ולהגן על רכושם.

"אולם, ממצאי החקירה עד כה והחשדות הממשיים שבידי חוקרי היחידה המרכזית שבמחוז ירושלים, מעלים כי בניגוד לפעילות נחושה זאת של המשטרה, מג"ב ויתר כוחות הביטחון, חברו דווקא אזרחים ישראלים לסייע לאותם שב"חים תוך הסעתם והעברתם אל תוך מדינת ישראל ובכך למעשה פגעו בביטחון תושבי האזור והמדינה כולה.

"נמשיך לחקור את מקרים אלו עד יסוד ונמצה את הדין עם אותם מעורבים שתמורת בצע כסף, סיכנו את הציבור".