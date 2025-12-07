מוצאי שבת בצל הרבי השרף בקרעסטיר | מההבדלה ועד חלוקת הסיגריות לישועה
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נינתו הבכורה, פקד האדמו"ר מסאטמר את אוהל אדמו"רי החסידות בבית העלמין בקריית יואל במונורו, כפי הנהוג להזמין את האבות הקדושים לשוש בשמחת צאצאם | באוהל הקדוש העתיר האדמו"ר בתפילה שעה ארוכה מתוך התעוררות עצומה (חסידים)
השבת יציינו כ"ו שנים להסתלקותו לשמי מרום של הצדיק רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל, גבאי הצדקה המפורסם, שהקים מאות בתים בישראל במסירות נפש | הצדיק המוכר במיוחד לבני הדור הישן לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללמוד ולהדליק נר לעילוי נשמתו (חסידים)
במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נחגגה שמחת ה'פדיון הבן' לנינו, נכד לחתנו הרה"צ אליעזר צבי טויב רבה של קהילת קאלוב בביתר, נין להאדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרב יחיאל טווערסקי | הסבא רבה הנרגש שימש ככהן, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה בקרב בני המשפחה (חסידים)
אדמו"ר רום מעלה הגיע הבוקר לתפילת שחרית בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, האדמו"ר מסטריקוב שנחת מחו"ל מיהר לתפוס 'זמן תפילה' במקום | לאחר התפילה המרוממת, קיבל האדמו"ר מהרב משה הורוביץ, ראש כולל בית מנחם והרב לוי ברוק, יו"ר מכון אור החסידות את הספר "אוצרות המועדים" על חג החנוכה, המלקט מתורתו של האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע | האדמו"ר בירך בחמימות את מעניקי הספר ואת כלל הציבור והמתפללים שנכחו בבית המדרש (חסידים)
שמחת בר המצווה לנין האדמו"רים מויז'ניץ ונדבורנה זצוק"ל בן לנכדם הרה"ג רבי חיים מרדכי אשכנזי, בן הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי, ראש ישיבת נדבורנה וחתן הגה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבות ויז'ניץ | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני המשפחה לצד קהל חסידים שהגיעו לאחל מזל טוב (חסידים)
במעמד נרגש הוקמה מצבה על קברו הק' של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, הטמון באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | במעמד שנערך בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, השתתפו מתי מעט של חסידים ובני המשפחה | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סערט ויז'ניץ השתתפו השבוע בשמחת הוואכט נאכט לרגל לידת הנין להאדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בן לנכדו, הרב זלמן לייב מייזליש, בן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, וחתן הרה"ג ר' יואל איתמר קרויס | שעה קצרה לפני מעמד הוואכט נאכט, התאספו ילדי התלמוד תורה למעמד ה'קרישמליינען' המסורתי. בסיום המעמד המרגש, זכו כל הילדים לקבל מטבע קודש לברכה מידי האדמו"ר (חסידים)
באורח
נדיר הגיע האדמו"ר
מצאנז לביקור מיוחד וקביעת מזוזה במוסד
'בית
לפליטות' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |הרבי
נשא שיחת חיזוק לפני הבנות ובירך את
המטבעות לשמירה ברכה והצלחה שיוחלקו להן במהלך חג החנוכה (חסידים)
תיעוד מרגש במיוחד התקבל היום מעיר הקודש, זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נצפה יוצא משמחה משפחתית כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומאציל ברכות לרוב לילדי ירושלים שהמתינו לו מחוץ לאולם | צפו ברגעים המלאים בנועם ובחן (חסידים)
בחסידות סאטמר הצליחו למנוע הפקעת מחירים של הצימרים ומקומות הנופש במירון, בשבת ההיסטורית שערכו בחסידות | בית הדין בבני ברק הוציא פסק דין נגד בעלי אחוזות במירון שניסו לבטל עסקאות שכירות, לאחר שנודע להם על הגעת אלפי חסידי סאטמר למושב | פסק הדין התקדימי מלמד כי אין פגם בהתנהלות הקהילה והנתבעים, וכי אין סיבה לצפות מהנהלת החסידות לפרסם את התוכניות ולגרום לעליית מחירי השוק | הפסק המלא (חרדים)
שמחה רבה בקהילת חיי נפש: הבה"ח ישראל אריה וויס התארס | החתן החשוב הוא בנו של הרה״צ רבי יוסף בנימין ווייס רב אב״ד דקהילת חיי נפש, בנו חביבו של נשיא הקהילה, הגאב״ד הגאון רבי אשר ווייס בעל המנחת אשר | תיעוד (חדשות חרדים)
האדמו"ר משומרי אמונים עורך בימים אלו מסע חיזוק בקרב הקהילות בארה"ב | האדמו"ר החל את המסע בשיקאגו והיום צפוי להגיע לביקור בקליוולנד ושבוע הבא בשכונת ווילאמסבורג | הרבי צפוי לשוב למעונו בארה"ק לקראת סוף שבוע הבא • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר שחזר ביום חמישי האחרון ממסע הקודש בארה"ק, כבר השתתף במוצאי שב"ק האחרון בדינר השנתי לטובת ממלכת התורה והחסידות של החסידות בבורו פארק | בדברים שנשא הזהיר האדמו"ר את ההורים מפני ירידה רוחנית של הבחורים האמריקאים בירושלים | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
אבלים וחפויי ראש ליוו אתמול אלפים למנוחות את הגה"צ רבי יעקב סופר זצ"ל, אב"ד ערלוי בביתר | במסע ההלוויה שיצא מבית מדרשו בביתר הכתיר אחיו, האדמו"ר מערלוי את בנו הגדול של הרב המנוח, הרה"ג ר' מרדכי יהודה סופר, כממלא מקומו של אביו בהנהגת העדה | בסיום הובא הגה"צ למנוחות במרומי 'הר המנוחות' בירושלים סמוך ונראה לציון אביו האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יחיאל טווערסקי, ונין האדמו"רים מפינסק קרלין וטאלטשווא | בכיבודי הברית התכבדו הסבים הדגולים שהסבו בהמשך לסעודת ברית בצוותא עם בני המשפחה מכל הצדדים (חסידים)
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
