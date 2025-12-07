כיכר השבת
מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא

מוצאי שבת בצל הרבי השרף בקרעסטיר | מההבדלה ועד חלוקת הסיגריות לישועה

האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)

האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בקרעסטיר (צילום: אידישע נייעס)
כיכר השבת
