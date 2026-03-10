כיכר השבת
בשיא מערכת 'שאגת הארי', חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אלי כהן, בראיון נרחב לישי כהן ויוסי סרגובסקי על חיסולו של "הצורר העליון" עלי חמינאי ומינוי בנו במקומו; התיאום עם צבא ארה"ב; מתי הלימודים יחזרו  והבטחה לתושבי ישראל: "לא יהיה תרחיש עלטה, נמשיך להילחם עד להסרת האיום לצמיתות" | צפו (פוליטי)

7תגובות
צפו בריאיון המלא
בזמן שמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה היסטורית מול ציר הרשע, התייצב שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, לראיון שבו הוא משרטט את קווי המתאר של המלחמה שמשנה את פני המזרח התיכון. בשיחה פתוחה הוא מתייחס לחיסולו הדרמטי של עלי חמנאי, ליחסים עם הנשיא טראמפ, ולמצב התשתיות בישראל תחת אש.

"חלון הזדמנויות של פעם בדור"

כשנשאל השר כהן על יעדי המלחמה מול , הוא לא מהסס להציב רף גבוה וברור: "היעד הוא הסרת האיום לצמיתות, וזה עובר דרך החלפת המשטר בטהרן. בסיום המערכה הזו איראן תקבל מכה קשה מאוד, אבל אם אנחנו רוצים יציבות ארוכת טווח, עלינו לשנות את הדינמיקה באזור".

לדבריו, השילוב בין עוצמתה של ישראל לנחישותו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ יוצר הזדמנות חסרת תקדים: "טראמפ מגיע כמעצמה, הוא לא צריך להיבחר שוב בעוד שלוש שנים, והוא רוצה להיזכר בהיסטוריה כמי שמנע מרוץ חימוש גרעיני. המזרח התיכון לא יחזור להיות מה שהיה".

מאחורי הקלעים של חיסול חמנאי

השר התייחס בהרחבה למתקפת הפתע המשותפת לישראל וארה"ב בשבת האחרונה, שהובילה לחיסולו של המנהיג העליון: "זה מבצע שהוכן במשך חודשים. היכולת להפתיע ולהוריד עשרות מנהיגים בראשות 'הצורר העליון', כשריח התקיפה כבר היה באוויר, היא הישג מודיעיני ומבצעי כביר. החיסול הזה הוא נדבך קריטי בדרך להפלת המשטר".

באשר ליורשו המיועד, בנו של חמנאי, שלח השר מסר חד: "לא הייתי ממליץ לאף חברת ביטוח לעשות לו ביטוח חיים. הוא יסיים בבריחה מטהרן או שחלילה יחוסל".

הבטחה לציבור: "לא יהיה חושך"

למרות החששות הכבדים מ"תרחיש עלטה" ופגיעה בתשתיות האנרגיה, השר כהן מרגיע את הציבור ומבשר כי המערכות עומדות בלחץ בצורה יוצאת דופן:

  • אפס תקלות: "חרף הניסיונות של האיראנים לפגוע במטרות תשתית, לא היה חסר לאזרחי ישראל אפילו לשנייה אחת חשמל, גז או מים".השקעה במיגון: "השקענו מיליארדי שקלים במיגון ובהגדלת מלאים. אני מתנצל בפני סוחרי הגנרטורים – אני מתכוון לעבוד קשה שלא תהיה להם עבודה".

המערכה בצפון ולחצי טראמפ

בנוגע ללבנון, הבהיר השר כי היעד הוא יצירת מרחב חיץ לאורך כל הגבול ופירוק חיזבאללה מנשקו: "חיזבאללה הוא צבא של שכירי חרב של טהרן. הגיע הזמן שלבנון תיקח את גורלה בידה".

לסיום, התייחס השר לדיווחים על הלחץ שמפעיל הנשיא טראמפ על הנשיא הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו: "אני נגד התערבות זרה בעניינינו הפנימיים, אבל כולם מבינים שמשפט נתניהו הפך לפארסה. לראות את ראש הממשלה בבית המשפט בזמן שהוא מנהל מערכה גורלית לעם היהודי – זה טירוף מוחלט שצריך להיעצר".

השר סיים בנימה אופטימית: "התחלנו מהלך היסטורי של הזרמת מים מותפלים לכנרת. אנחנו המדינה היחידה בעולם שעושה זאת. הצפון יחזור להיות ירוק ופורח, ובעזרת השם נביא את הניצחון".

0 תגובות

7
שמעתי דבר מאוד חכם מהינוקא שליט"א, זה שאנחנו חוטאים הרבה בעניין ה"גאווה" במלחמה הזאת וכוחי ועוצם ידי ועדיין אנחנו חיים כאן ושורדים זה נס הרבה יותר גדול מכל ההצלחה שלנו במלחמה והניסים שמעט אנשים נפגעים.
אדיר
6
ראיון חשוב מאוד. ישראל הצליחה להפתיע כך את איראן ולפגוע בהנהגה שלהם זה הישג מודיעיני והיסטורי. נקווה בעזרת ה׳ שהמהלך הזה יסיר אחת ולתמיד את האיום על עם ישראל ויחזיר ביטחון ושקט לאזרחי ישראל.
שמשון
5
תקופה לא פשוטה לעם ישראל. מחזקים את חיילי צה״ל וכוחות הביטחון ומתפללים להצלחתם
עידן
4
הראיון נותן תחושה שיש תכנון והיערכות גם במישור הביטחוני וגם במישור האזרחי. חשוב לשמור על אחדות העם בתקופה כזו.
דניאל
3
חשוב לראות שיש יכולת תפקודית גם תחת לחץ. התשתיות עובדות והאזרחים מוגנים זה נותן ביטחון ואמון בכוחות המדינה
עובדיה
2
עם ישראל צריך להתחזק באמונה רק כך נוכל להתמודד עם האיומים
סלומון
1
יישר כוח לממשלה על ההחלטות האמיצות ולצה״ל על הביצועים המופתיים בשטח
רפאל

