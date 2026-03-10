כוחות גדולים של כבאות והצלה הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לרחוב רב אסי בבני ברק בעקבות דיווח על שריפה בבניין מגורים.

הכוחות העניקו טיפול רפואי ל-13 נפגעים כתוצאה משאיפת עשן, והם פונו להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר. התושבים נקראו להסתגר בבתים עד לכיבוי השריפה ושחרור העשן.

מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב רב אסי בבני ברק עקב דיווח על שריפה במבנה מגורים.

"החובשים העניקו טיפול רפואי בזירה לשלושה עשר נפגעים במצב קל (בגילאי 13-70) שסובלים מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן".

תורן הלילה של הצלה יואל שכטר דיווח: "כשהגעתי למקום, ראיתי שריפה פעילה בקומה הראשונה בבניין מגורים, ומספר רב של לכודים בבניין.

"לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, טיפול רפואי ראשוני ל-13 נפגעים, בהם 5 ילדים, עם סימני שאיפת עשן, והם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר".