תיעוד מהזירה

בני ברק: לכודים ונפגעים בדירה שבערה באש | תושבים נקראו להסתגר בבתים

כוחות גדולים של כבאות והצלה הוזעקו לזירת שריפה במבנה מגורים בבני ברק | 13 נפגעים טופלו בזירה | הכוחות חילצו לכודים וביקשו מהתושבים להסתגר בבתים (חדשות)

הכוחות בזירה, הלילה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

כוחות גדולים של כבאות והצלה הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לרחוב רב אסי ב בעקבות דיווח על שריפה בבניין מגורים.

הכוחות העניקו טיפול רפואי ל-13 נפגעים כתוצאה משאיפת עשן, והם פונו להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר. התושבים נקראו להסתגר בבתים עד לכיבוי השריפה ושחרור העשן.

מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב רב אסי בבני ברק עקב דיווח על שריפה במבנה מגורים.

"החובשים העניקו טיפול רפואי בזירה לשלושה עשר נפגעים במצב קל (בגילאי 13-70) שסובלים מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן".

תורן הלילה של הצלה יואל שכטר דיווח: "כשהגעתי למקום, ראיתי שריפה פעילה בקומה הראשונה בבניין מגורים, ומספר רב של לכודים בבניין.

"לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, טיפול רפואי ראשוני ל-13 נפגעים, בהם 5 ילדים, עם סימני שאיפת עשן, והם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר".

השריפה בבני ברק, הלילה (צילום: דוברות הצלה)

מכבאות והצלה נמסר: "לפנות בוקר, התקבלו מספר קריאות למוקד 102 של מחוז דן על שריפה בבניין ברחוב הרב אסי בבני ברק. למקום יצאו ארבעה צוותים, מפקד משמרת ומנוף. בהגיעם למקום, הבחינו בארון חשמל העולה באש בקומה הראשונה בבניין בן ארבע קומות, עשן שחור סמיך מתפשט בחדר המדרגות.

"מוקדני 102 הנחו את הדיירים על הסתגרות מחשש לחדירת עשן לדירות. לוחמי האש פעלו בסריקות לשלילת לכודים, כיבוי השריפה, שחרור ואוורור עשן".

1
תודה
שריפה מטילים? או לא קשור? תפרטו....

