מה עשה הבעש"ט הקדוש עם אליהו הנביא?

סיפר הרה”צ רבי אורי הכהן מסאמסור זצ"ל, ששמע מהרה"מ מטריסק, כי רבי אלימלך מליז'ענסק ואחיו רבי זושא מאניפולי זצ"ל, נכנסו ליער וראו את אליהו הנביא זכור לטוב, יחד עם הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל שעומדים ליד הר של אש בוער, ואליהו הנביא לקח חתיכת אש ומגישו אל הבעל שם טוב הקדוש, והבעל שם טוב הקדוש זרק אותה אל פני השמים, ורובא דרובא עולים השמיימה, ויש שנופלים על הארץ.

ושאלו את אליהו (כי אותו הכירו) מה פשר הדבר הזה, ומי השני העומד לפני (כי עדין לא הכירו אותו) וענה להם: כי הוא הבעל שם טוב הקדוש, וחתיכות האש המה הנשמות שבעולם, והוא מגישם אליו שיתקן אותם ויעלה אותם למחצבתם, ואלו שהאמינו בו נתעלים על ידו, ואלו שלא האמינו בו אינו יכול להעלותם, על כן הם נופלים על הארץ (פרי ישע אהרן, עמ' כ"ח).

ואמר בעל המחבר ספר צמח צדק, שמעתי מרבנו 'בעל התניא' שאמר: שהרב המגיד נ"ע היה יכול להמשיך יראה עילאה בתינוק בן יומו וכו', והבעל שם טוב הקדוש נ"ע היה יכול להמשיך גם בדומם וכו' (בית רבי סוף ח"א, ד"צ ע"ב).

ואמר רבי מנחם מנדל מוויטפסק "היה היה דבר השם, ביד הבעל שם, ויגזור אומר ויקם, אחד היה, מהקדמונים לא קם כמוהו, ואחריו לעפר מי יקום" ('פרי הארץ, מכתב י"ט).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

נשמת הבעל שם טוב הקדוש ירדה לעולם למען כלל ישראל, כדי לעזור לכל יהודי להכיר שיש לו נשמה קדושה שהיא 'חלק אלוק ממעל' ממש, ונשמתו אינה נטמאת לעולם, ולא ניתן לבטלה לעולם.

היוונים רצו להשכיח מעם ישראל שיש להם נשמה קדושה, ועל כן אמרו: "כתבו לכם על קרן השור ש'אין לכם חלק באלוקי ישראל" והחשמונאים הוכיחו שיש לכל יהודי קשר עמוק ונצחי עם בורא עולם שאינו בטל לעולם.

'ברית עולם' – לעולם אינה מתבטלת! החשמונאים מסרו נפש על מלחמתם ביוונים, בלי שום שכל או הגיון, לא היה שום סיכוי שינצחו רבבות יוונים, הם ידעו את סוד קיומו של העם היהודי, שחיזק אותם והרים אותם לפעול מעל הטבע, הם ידעו - שקשרי הברית בין הקב"ה לעם ישראל שמנצחים את הכל.

השמן – רומז על המחשבה: היוונים טמאו את כל השמנים, והשמן מרמז למחשבה, אך, החשמונאים מצאו פך שמן טהור שמסמל את: הידיעה הברורה שהקב"ה אוהב אותך - איך שאתה!

אהבת עולם אהבתנו - שובו בנים שובבים: אהבת ה' לכל אחד מבניו – אינה בטלה לעולם, ובכלל לא משנה מה מצבו העכשווי! והקב"ה מחכה בערגה שכל אחד מבניו ישוב אליו, וזאת אהבה מעל כל טעם ודעת, בלי שום שכל והגיון כלל.

יצר לב האדם – רק מנעוריו! הקב"ה יודע שקשה לאדם לבחור בטוב "כי רבה רעת האדם... וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום", הקב"ה הכניס באדם יצר הרע כדי שיתגבר עליו וינצח אותו וירבה שכרו בזה ובבא.

נרות חנוכה - פרסום האמונה: במוצ"ש הבא נתחיל להדליק נרות חנוכה, נפרסם את הניסים הגשמיים והרוחניים שהקב"ה עשה עימנו, ונתפלל שאור החנוכה יאיר בנו, נר נשמתנו יאיר וידלק ויתחזק באמונה במלכו של עולם, ונבקש מהקב"ה שיאיר את מוחנו שקליפת יוון לא תשלט בנו.

חנוכה - להלל ולהודות: מהות חנוכה הלל והודיה, שיר ושבח על הניסים שהיו עימנו בכל דור, ושממשיכים עימנו בכל רגע, ימים האלו שמסוגלים לישועה וגאולה לעם ישראל.

חנוכה - גילוי אור הגנוז: תיקנו ל"ו נרות כנגד האור הראשון ששימש לאדם הראשון ל"ו שעות, כפי שאמרו רז"ל בפסיקתא (פמ"ו) ומקובל מהבעל שם טוב הקדוש שבנרות חנוכה מתגלה האור הגנוז שהוא אורו של מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו, אמן! (בני יששכר).

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, ברכות וישועות ניסים ונפלאות מעל הטבע, אמן!