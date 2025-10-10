כיכר השבת
מחלוקת על שירת 'כי אורך ימים': כך הכריעו פרחי ויז'ניץ את ראש הישיבה הגר"ד לנדו

ביקור רב רושם ערך ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בסוכתו של האדמו"ר מויז'ניץ הסמוכה למרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח בזיכרונות הוד מימי קדם עת זכה הגר"ד לחסות בצילו של האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ בעת ששהה בעיר רחובות | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב | וגם, מה הגיב ראש הישיבה כשפרחי החסידים פצחו בשירת 'כי אורך ימים' ? (חסידים) 

הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור רב רושם ערך אתמול (חמישי) ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בסוכתו של האדמו"ר מויז'ניץ הסמוכה להיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ'.

ראש הישיבה התקבל בכבוד הראוי לו, ותוכן השיחה נסוב בזכרונות הוד מימי קדם עת זכה ראש הישיבה לחזות בנועם זיו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זי"ע, בשנת תש"ו בעיר רחובות.

כן הרחיבו בנועם שיח בענייני החג, ובסיום הביקור לאחר שתיית לחיים, קם האדמו"ר ללוותו ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב ברחובה של עיר.

אקורד סיום מיוחד לביקור: עם יציאתו של ראש הישיבה מהביקור פצחו פרחי החסידים בשירת 'כי אורך ימים' לכבודו. ראש הישיבה, בענוותנותו, הורה להפסיק את השירה. הבחורים הנלהבים, שלא רצו לגנוז את השיר שהוקדש לראש הישיבה, ענו בתבונה חסידית שהם שרים לכבוד האדמו"ר... לכך נתרצה ראש הישיבה, והמשיך אל רכבו, אשר נהג בו הנגיד הויז'ניצאי ר' מתתיהו ישראל גרוזינגר.

