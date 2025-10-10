ביקור רב רושם ערך אתמול (חמישי) ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בסוכתו של האדמו"ר מויז'ניץ הסמוכה להיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ'.
ראש הישיבה התקבל בכבוד הראוי לו, ותוכן השיחה נסוב בזכרונות הוד מימי קדם עת זכה ראש הישיבה לחזות בנועם זיו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זי"ע, בשנת תש"ו בעיר רחובות.
כן הרחיבו בנועם שיח בענייני החג, ובסיום הביקור לאחר שתיית לחיים, קם האדמו"ר ללוותו ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב ברחובה של עיר.
אקורד סיום מיוחד לביקור: עם יציאתו של ראש הישיבה מהביקור פצחו פרחי החסידים בשירת 'כי אורך ימים' לכבודו. ראש הישיבה, בענוותנותו, הורה להפסיק את השירה. הבחורים הנלהבים, שלא רצו לגנוז את השיר שהוקדש לראש הישיבה, ענו בתבונה חסידית שהם שרים לכבוד האדמו"ר... לכך נתרצה ראש הישיבה, והמשיך אל רכבו, אשר נהג בו הנגיד הויז'ניצאי ר' מתתיהו ישראל גרוזינגר.
