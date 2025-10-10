סֻכַּת שְׁלומֶךָ מחלוקת על שירת 'כי אורך ימים': כך הכריעו פרחי ויז'ניץ את ראש הישיבה הגר"ד לנדו ביקור רב רושם ערך ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בסוכתו של האדמו"ר מויז'ניץ הסמוכה למרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח בזיכרונות הוד מימי קדם עת זכה הגר"ד לחסות בצילו של האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ בעת ששהה בעיר רחובות | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב | וגם, מה הגיב ראש הישיבה כשפרחי החסידים פצחו בשירת 'כי אורך ימים' ? (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:14