כוס ישועות מרגש: ליפא נכנס עם גביע - ויצא עם מתנה מפתיעה מגאב"ד מאקאווא הזמר ליפא שמלצר מארה"ב השוהה בימים אלו בארה"ק, נכנס בערב החג למעונו של מורו ורבו, הגה"צ גאב"ד מאקווא, בכדי להעניק לו גביע מכסף טהור לכבוד החג. במהלך הביקור המרגש, הפתיע הגאב"ד את ליפא והעניק לו בחזרה מתנה יקרת ערך - את גביעו האישי שהיה משתמש בו עד כה בכל שבת, תוך שהוא מאציל עליו את הברכה "כוס ישועות אשא" • צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:14