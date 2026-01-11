כִּי בָא אוֹרֵךְ שבת במונסי ושמחה בסאטמר | האדמו"ר מפינסק קרלין בארה"ב האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)

