שבת במונסי ושמחה בסאטמר | האדמו"ר מפינסק קרלין בארה"ב

האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)  

הרבי מפינסק קרלין בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
המוסדות שלו מקבלים כסף מהמדינה הציונים איך סטמר מכבדים? איפה העקרונות של סטמר?
לוי
סטמר תומכים ברבס שנתמכים מהמדינה
אמת ויציב

