9 נרצחים בזירה הקשה

נתניהו בזירת האסון בבית שמש: "מתקרב היום שהעם האיראני יוכל להפיל את המשטר - נהיה שם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר בזירת האסון בבית שמש | הוא אמר כי "אנו נמצאים ביום השלישי למערכה. יצאנו אליה כדי להרחיק מעלינו את הניסיון לחדש איומים קיימים. אנחנו יצאנו כדי ליצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול העריצות" (בארץ)

נתניהו בזירה בבית שמש (צילום: עיריית בית שמש)

ראש הממשלה סייר היום (שני) בזירת האסון ב, יחד עם אלוף פיקוד העורף שי קלפר, המזכיר הצבאי רומן גופמן, וצמרת עיריית בית שמש. נתניהו קיבל תדרוך מאלוף פיקוד העורף ואמר: "אני שולח איחולי החלמה מהירה לפצועים פה בבית שמש - אנחנו נבנה הכול מחדש".

בהתייחסו למלחמה, אמר ראש הממשלה: "אנחנו ביום השלישי למערכה, מערכת . יצאנו למערכה הזאת כדי להרחיק את הניסיון של האיום הקיומי מעלינו. העם האיראני צריך לפרוק מעליו את עול העריצות. היום הזה קרב, וחשוב שהעם האיראני יידע שאנחנו איתו".

נתניהו הוסיף: "אנחנו רואים שבכל יום משטר הטרור חושף את פרצופו. משטר הטרור יורה על אזרחים, ואנחנו יורים עליהם כדי לעזור לאזרחים. הם מאיימים על כל עמי האזור. הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור. יצאנו למלחמה כדי להרחיק את האיום הקיומי מעלינו, ומעל כל מדינות העולם".

בהצהרה לתקשורת הזרה אמר נתניהו: "זהו היום השלישי למבצע 'שאגת הארי' - המבצע שצה"ל ומדינת ישראל יצאו אליו יחד עם ידידתנו הגדולה, ארצות הברית של אמריקה, בהובלת הנשיא טראמפ - כדי לסכל איומים קיומיים על ישראל ואיומים חמורים על אמריקה ועל העולם כולו. כשאני עומד כאן, במקום שהופצץ בידי הטרוריסטים מטהרן נגד אזרחים חפים מפשע, רואים את ההבדל: הרודנים מטהרן מכוונים לאזרחים; אנחנו מכוונים לרודנים מטהרן כדי להגן על אזרחים.

"אמרתי במשך שנים שהם מאיימים לא רק על ישראל ולא רק על אמריקה. הם קוראים 'מוות לישראל, מוות לאמריקה' - זו המטרה הסופית שלהם. אך אמרתי גם שהם יפגעו במדינות שביניהן, שהם יפגעו באירופה. והם אכן עשו זאת".

"אם המשטר הזה, משטר הטרור כפי שלא נראה כמותו בעולם, ישיג נשק גרעיני ואמצעי שיגור - טילים בליסטיים, טילים בליסטיים בין-יבשתיים - הוא יאיים על האנושות כולה. לכן יצאנו להגן על עצמנו, ובכך אנו מגינים גם על רבים אחרים. ואני מבקש להודות במיוחד לידידנו הגדול ולמנהיג עולמי גדול, דונלד טראמפ, שהצטרף אלינו למאמץ החיוני הזה להציל את העולם".

לב נשבר על האסון בבית שמש תנחומים למשפחות האבלים כל צעד שמגן על אזרחים חפים מפשע הוא חשוב
שמואל
הכאב עצום לצד הדיבורים הגדולים על מערכות ואיומים אסור לשכוח את האנשים הפשוטים שנפגעים קודם כל חיבוק למשפחות בבית שמש
זילבר
כאב שאי אפשר להכיל המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מתפללים שלא נדע עוד צע
ברקאי

