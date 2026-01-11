כיכר השבת
מה גילה האדמו"ר מצאנז בתוך בתי התפילין? הבשורה וה'קול קורא' החדש

המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)

הכינוס בצאנז לגבי כשרות התפילין (צילום: משה גולדשטיין)

בשורה היסטורית ומעוררת גלים בעולם הכשרות וההלכה: בימים אלו התקבלה בסיפוק עצום בחצר הקודש צאנז הידיעה על השלמת הקמתו של 'ועד הפיקוח על כשרות תפילין'. הצעד מגיע לאחר חודשים ארוכים של עמל, בדיקה והכנה מדוקדקת בהכוונתו האישית והצמודה של האדמו"ר מצאנז.

כזכור, המערכה הנוכחית החלה לפני כחצי שנה בצעד חסר תקדים, כאשר האדמו"ר כינס אסיפה דחופה של רבני ודייני החסידות במעון קודשו. באותה אסיפה דרמטית, הזכיר האדמו"ר כי בדיוק לפני חמישים שנה עמד אביו, האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, בראש מערכה דומה לחיזוק כשרות התפילין וקבע בה יסודות הלכתיים ברורים. כעת, לאור ממצאים מדאיגים שהצטברו, הורה האדמו"ר ללכת בעקבותיו ולייסד פיקוח קפדני ומיוחד.

הכינוס בצאנז לגבי כשרות התפילין (צילום: משה גולדשטיין)

הקמת הוועד באה כמענה לגילויים מדאיגים בנוגע לתהליך הייצור של בתי התפילין בעשורים האחרונים. בין הבעיות המרכזיות שהוצגו בפני הרבנים:

  • בעיית הריבוע: שימוש בעור עבה המותיר חללים וסדקים הממולאים בדבק, דבר הפוגם בריבוע הסימטרי כהלכה.
  • פגימות בבתים: שימוש במסור חשמלי (דיסק) בין החריצים של ארבעת הבתים בתפילין של ראש, דבר הגורם לפגימות חמורות.
  • חריצים מזויפים: גילוי בתי תפילין עם חריצים מזויפים שאינם עומדים בדרישות ההלכה.
  • נקבים מלאי דבק: חששות לגבי כשרות הנקבים בהם עוברים חוטי התפירה.

קול קורא בצאנז לגבי כשרות התפילין

בראש הוועד הועמדו מבכירי דייני ודומ"צי החסידות, המומחים ובקיאים בהלכות אלו על בוריין: הרה"ג ר' מרדכי ברנט דומ"ץ קרית צאנז נתניה, הרה"ג ר' הלל דויטש דומ"ץ קרית צאנז נתניה, הרה"ג ר' יצחק אהרן ישראלי דומ"ץ צאנז אשדוד, הרה"ג ר' מרדכי לוינשטיין דומ"ץ קרית צאנז נתניה, הרה"ג ר' אברהם שטיגליץ דומ"ץ צאנז ביתר והג"ר שלמה שטרן דומ"ץ צאנז חיפה.

עם הקמת הוועד, התפרסם 'קול קורא' המכיל הוראות ברורות לקהל החסידים לרכוש תפילין אך ורק תחת ההשגחה המהודרת של הוועד. למכתב הרבנים הוסיף האדמו"ר מצאנז בכתב יד קדשו שורות נדירות ומעוררות, על החובה לחזק את הדברים ביתר שאת וביתר עוז.

קול קורא בצאנז לגבי כשרות התפילין
קול קורא בצאנז לגבי כשרות התפילין

במילים נשגבות הוסיף האדמו"ר כי הזהירות המופלגת בכשרות התפילין משמשת כ"שמירה מכל צרות ופורעניות המתרגשות ובאות לעולם", ובכך העניק משנה תוקף לחשיבות ההצטרפות לפיקוח החדש.

בחצר הקודש מציינים בסיפוק כי המהלך צפוי להעמיד סטנדרטים חדשים של כשרות והידור בעולם התפילין, ולהבטיח כי כל חסיד יוכל לקיים את המצווה כהלכתה ללא שמץ של חשש.

