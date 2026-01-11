ברוך שמסר עולמו לשומרים מה גילה האדמו"ר מצאנז בתוך בתי התפילין? הבשורה וה'קול קורא' החדש המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:46