בשורה היסטורית ומעוררת גלים בעולם הכשרות וההלכה: בימים אלו התקבלה בסיפוק עצום בחצר הקודש צאנז הידיעה על השלמת הקמתו של 'ועד הפיקוח על כשרות תפילין'. הצעד מגיע לאחר חודשים ארוכים של עמל, בדיקה והכנה מדוקדקת בהכוונתו האישית והצמודה של האדמו"ר מצאנז.
כזכור, המערכה הנוכחית החלה לפני כחצי שנה בצעד חסר תקדים, כאשר האדמו"ר כינס אסיפה דחופה של רבני ודייני החסידות במעון קודשו. באותה אסיפה דרמטית, הזכיר האדמו"ר כי בדיוק לפני חמישים שנה עמד אביו, האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, בראש מערכה דומה לחיזוק כשרות התפילין וקבע בה יסודות הלכתיים ברורים. כעת, לאור ממצאים מדאיגים שהצטברו, הורה האדמו"ר ללכת בעקבותיו ולייסד פיקוח קפדני ומיוחד.
